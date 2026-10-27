Ουκρανία: Νεκροί και τραυματίες από επιθέσεις drones σε Ζαπορίζια και Μπριάνσκ

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Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 30 τραυματίστηκαν όταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε λεωφορείο στο ελεγχόμενο από τη Ρωσία τμήμα της περιφέρειας της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον διορισμένο από τη Μόσχα κυβερνήτη, Γεβγκένι Μπαλίτσκι.

Σε ξεχωριστή επίθεση ουκρανικού drone στην πόλη Μπριάνσκ, στη δυτική Ρωσία, σκοτώθηκε ένας άνδρας και τραυματίστηκαν έξι άνθρωποι, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Εγκόρ Κοβάλτσουκ, ο οποίος έκανε σχετική ανάρτηση στο Telegram.

Την ίδια ώρα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν υποδομές μεταφορών στο Κίεβο, κόμβο εφοδιασμού στην περιφέρεια του Χαρκόβου και φορτηγά πλοία. Η ανακοίνωση μεταδόθηκε από ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

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