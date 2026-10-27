ΕΛΣΤΑΤ: Τα ελληνικά νοικοκυριά ξοδεύουν περισσότερα από όσα εισπράττουν – Στο -3,9% η αποταμίευση το 2025

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Περισσότερα από όσα εισπράττουν συνεχίζουν να ξοδεύουν τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς η καταναλωτική δαπάνη αυξάνεται με σχεδόν διπλάσιο ρυθμό σε σύγκριση με το διαθέσιμο εισόδημά τους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τους ετήσιους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς, το ποσοστό αποταμίευσης υποχώρησε στο -3,9% το 2025 (από -2,4% το 2024), επιβεβαιώνοντας ότι οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί στερούνται κάθε δυνατότητας δημιουργίας αποθεμάτων ασφαλείας.

Την εικόνα αυτή αποτυπώνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία δείχνουν ότι η παρατεταμένη πίεση στην αγορά εξανεμίζει άμεσα οποιαδήποτε αύξηση στα ονομαστικά εισοδήματα:

Αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος: Το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών ενισχύθηκε κατά 3,7%, φτάνοντας τα 165,4 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025 (από 159,4 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024).

Εκτόξευση καταναλωτικής δαπάνης: Η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε με πολύ ταχύτερο ρυθμό, κατά 5,2%, διαμορφούμενη στα 171,8 δισεκατομμύρια ευρώ (έναντι 163,3 δισεκατομμυρίων ευρώ το προηγούμενο έτος).

Μάλιστα, η διαφορά δημιουργεί μια καθαρή «τρύπα» 6,4 δισεκατομμυρίων ευρώ στην οικονομία των νοικοκυριών. Το αρνητικό ποσοστό αποταμίευσης (-3,9%) αποτυπώνει την πραγματικότητα όπου οι οικογένειες αναγκάζονται να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες τους είτε αναλώνοντας έτοιμες αποταμιεύσεις παλαιότερων ετών είτε προσφεύγοντας σε δανεισμό και πιστωτικές διευκολύνσεις.

Βελτίωση στο εξωτερικό ισοζύγιο – Πίεση στις επενδύσεις

Ωστόσο, πέραν της αρνητικής αποταμίευσης των ιδιωτών, η έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει και τις συνολικές ισορροπίες της ελληνικής οικονομίας:

Συγκράτηση εξωτερικού ελλείμματος: Το έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών περιορίστηκε στα 11,6 δισεκατομμύρια ευρώ (από 13,6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024). Οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν στα 109,7 δισεκατομμύρια ευρώ και οι εξαγωγές υποχώρησαν στα 98,1 δισεκατομμύρια ευρώ.

Μείωση αναγκών δανεισμού: Η καθαρή λήψη δανείων της συνολικής οικονομίας από την αλλοδαπή μειώθηκε στα 8,6 δισεκατομμύρια ευρώ (έναντι 13,8 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2024), υποδηλώνοντας συγκράτηση των εξωτερικών χρηματοδοτικών αναγκών.

Υποχώρηση επιχειρηματικών επενδύσεων: Στο μέτωπο των επιχειρήσεων, το ποσοστό επενδύσεων των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών σημείωσε κάμψη στο 25,3% το 2025, από 26,3% το 2024.

Το δημοσιονομικό παράδοξο

Είναι φανερό ότι η εικόνα των νοικοκυριών να «μπαίνουν μέσα» κάθε μήνα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πορεία των δημόσιων εσόδων, όπου ο ΦΠΑ και ο φόρος εισοδήματος καταγράφουν υψηλές επιδόσεις. Η κατανάλωση συντηρείται σε υψηλά επίπεδα λόγω των αυξημένων τιμών, ενισχύοντας τα κρατικά ταμεία, την ώρα που τα νοικοκυριά εξαντλούν τη μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα.

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