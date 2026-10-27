search
ΤΡΙΤΗ 27.10.2026 12:31
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

27.10.2026 10:00

ΕΛΣΤΑΤ: Τα ελληνικά νοικοκυριά ξοδεύουν περισσότερα από όσα εισπράττουν – Στο -3,9% η αποταμίευση το 2025

27.10.2026 10:00
akribeia super market

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Περισσότερα από όσα εισπράττουν συνεχίζουν να ξοδεύουν τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς η καταναλωτική δαπάνη αυξάνεται με σχεδόν διπλάσιο ρυθμό σε σύγκριση με το διαθέσιμο εισόδημά τους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τους ετήσιους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς, το ποσοστό αποταμίευσης υποχώρησε στο -3,9% το 2025 (από -2,4% το 2024), επιβεβαιώνοντας ότι οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί στερούνται κάθε δυνατότητας δημιουργίας αποθεμάτων ασφαλείας.

Την εικόνα αυτή αποτυπώνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία δείχνουν ότι η παρατεταμένη πίεση στην αγορά εξανεμίζει άμεσα οποιαδήποτε αύξηση στα ονομαστικά εισοδήματα:

Αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος: Το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών ενισχύθηκε κατά 3,7%, φτάνοντας τα 165,4 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025 (από 159,4 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024).

Εκτόξευση καταναλωτικής δαπάνης: Η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε με πολύ ταχύτερο ρυθμό, κατά 5,2%, διαμορφούμενη στα 171,8 δισεκατομμύρια ευρώ (έναντι 163,3 δισεκατομμυρίων ευρώ το προηγούμενο έτος).

Μάλιστα, η διαφορά δημιουργεί μια καθαρή «τρύπα» 6,4 δισεκατομμυρίων ευρώ στην οικονομία των νοικοκυριών. Το αρνητικό ποσοστό αποταμίευσης (-3,9%) αποτυπώνει την πραγματικότητα όπου οι οικογένειες αναγκάζονται να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες τους είτε αναλώνοντας έτοιμες αποταμιεύσεις παλαιότερων ετών είτε προσφεύγοντας σε δανεισμό και πιστωτικές διευκολύνσεις.

Βελτίωση στο εξωτερικό ισοζύγιο – Πίεση στις επενδύσεις

Ωστόσο, πέραν της αρνητικής αποταμίευσης των ιδιωτών, η έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει και τις συνολικές ισορροπίες της ελληνικής οικονομίας:

Συγκράτηση εξωτερικού ελλείμματος: Το έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών περιορίστηκε στα 11,6 δισεκατομμύρια ευρώ (από 13,6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024). Οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν στα 109,7 δισεκατομμύρια ευρώ και οι εξαγωγές υποχώρησαν στα 98,1 δισεκατομμύρια ευρώ.

Μείωση αναγκών δανεισμού: Η καθαρή λήψη δανείων της συνολικής οικονομίας από την αλλοδαπή μειώθηκε στα 8,6 δισεκατομμύρια ευρώ (έναντι 13,8 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2024), υποδηλώνοντας συγκράτηση των εξωτερικών χρηματοδοτικών αναγκών.

Υποχώρηση επιχειρηματικών επενδύσεων: Στο μέτωπο των επιχειρήσεων, το ποσοστό επενδύσεων των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών σημείωσε κάμψη στο 25,3% το 2025, από 26,3% το 2024.

Το δημοσιονομικό παράδοξο

Είναι φανερό ότι η εικόνα των νοικοκυριών να «μπαίνουν μέσα» κάθε μήνα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πορεία των δημόσιων εσόδων, όπου ο ΦΠΑ και ο φόρος εισοδήματος καταγράφουν υψηλές επιδόσεις. Η κατανάλωση συντηρείται σε υψηλά επίπεδα λόγω των αυξημένων τιμών, ενισχύοντας τα κρατικά ταμεία, την ώρα που τα νοικοκυριά εξαντλούν τη μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα.

Διαβάστε επίσης:

Αναπτυξιακός νόμος: Στα δημόσια ταμεία επιστρέφουν 323 εκατ. ευρώ ενισχύσεων από επενδυτικά σχέδια που δεν υλοποιήθηκαν

Σε υψηλό τετραετίας το φυσικό αέριο στην Ευρώπη με την ανησυχία ενόψει του χειμώνα να εντείνεται

Ενεργειακός «πνιγμός» για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Στοχευμένες επιδοτήσεις και «καμπάνες» για τις ρευματοκλοπές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giorgos mazonakis

Γιώργος Μαζωνάκης: Ξεκίνησαν οι εργασίες στον τάφο του τραγουδιστή – Θα μεταφερθεί εκεί και το σκυλάκι του

eydap-adv-new
BUSINESS

ΕΥΔΑΠ: Ενημέρωση για την επιβάρυνση του δικτύου από τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τα έργα ενίσχυσής του στον Άλιμο

the_biggest_loser_maktv_new
MEDIA

MAK TV: Λανσάρει το αμερικανικό ριάλιτι «The biggest loser» – Γραμμάριο χαμένο, δολάριο κερδισμένο

McLarenRacing
ADVERTORIAL

Μια Fan Zone γεμάτη εμπειρίες από τον κόσμο της McLaren Racing – Όσα ζήσαμε στο Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens στο ΟΑΚΑ

tourismos ergazomenoi
ΕΛΛΑΔΑ

Το ελληνικό τουριστικό «θαύμα»: Οι τουρίστες έρχονται, αλλά οι εργαζόμενοι φεύγουν για… Σεϋχέλλες και Μονακό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
CoffeeIsland
ΕΛΛΑΔΑ

Coffee Island: Η ανακοίνωση της αλυσίδας μετά την προφυλάκιση Λιόλιου - «Η εταιρεία συνεχίζει κανονικά και απρόσκοπτα τη λειτουργία της»

flavio bolsonaro
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα στον Φλάβιο Μπολσονάρου μετά την ήττα από τον Λούλα

karamanlis-pierakakis-8234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το τετ α τετ Πιερρακάκη – Καραμανλή στη ΣΕΚΕ και οι πολιτικοί συμβολισμοί της Ξάνθης

papaioannou dikigoros lioliou
ΕΛΛΑΔΑ

Basketgate: Σφοδρή αντίδραση του δικηγόρου Λιόλιου μετά την απόφαση - «Η Δικαιοσύνη εργαλειοποιήθηκε»

dimos-verikios-new
LIFESTYLE

Δήμος Βερύκιος: «Εγώ ξέρω ότι η Ζήνα Κουτσελίνη γέννησε το "Happy Day"» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 27.10.2026 12:31
giorgos mazonakis

Γιώργος Μαζωνάκης: Ξεκίνησαν οι εργασίες στον τάφο του τραγουδιστή – Θα μεταφερθεί εκεί και το σκυλάκι του

eydap-adv-new
BUSINESS

ΕΥΔΑΠ: Ενημέρωση για την επιβάρυνση του δικτύου από τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τα έργα ενίσχυσής του στον Άλιμο

the_biggest_loser_maktv_new
MEDIA

MAK TV: Λανσάρει το αμερικανικό ριάλιτι «The biggest loser» – Γραμμάριο χαμένο, δολάριο κερδισμένο

1 / 3