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27.10.2026 07:58

Βραζιλία: Άδειασμα Μπολσονάρου και από το κόμμα του – Παραδέχτηκε τη νίκη του Λούλα στις προεδρικές εκλογές

27.10.2026 07:58
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Το Φιλελεύθερο Κόμμα (PL) του ακροδεξιού γερουσιαστή Φλάβιου Μπολσονάρου αναγνώρισε χθες, Δευτέρα (26/10) την επανεκλογή του κεντροαριστερού προέδρου Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα στο κορυφαίο αξίωμα στη Βραζιλία στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που διεξήχθη την Κυριακή.

Την ίδια στιγμή, ο ίδιος αρνείται σαν μικρό – ακροδεξιό – παιδί να παραδεχτεί επίσημα την ήττα του.

«Αναγνωρίζουμε το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών που ανακηρύχθηκε από το ανώτατο εκλογοδικείο», τόνισε το κόμμα σε ανακοίνωσή του, απαιτώντας μολαταύτα να υπάρξουν «αποσαφηνίσεις» για κοινωνικά βοηθήματα που εγκρίθηκαν από τον πρόεδρο Λούλα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Ο Φλάβιου Μπολσονάρου, που προχθές Κυριακή εξέφρασε την πρόθεση να ζητήσει την ακύρωση του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, φάνηκε να αποσύρει το αίτημα, ωστόσο δήλωσε πως θα ζητήσει από τη δικαιοσύνη την ακύρωση της υποψηφιότητας του Λούλα για «κατάχρηση εξουσίας», οικονομικής και πολιτικής.

Κρίμα πάντως, γιατί το Φιλελεύθερο Κόμμα εξέθεσε και τον Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος δεν θα μπορούσε παρά να χαρακτηρίσει το αποτέλεσμα «στημένο», επισημαίνοντας πως ήταν «πολύ παράξενη» η δίωρη παράταση της ψηφοφορίας.

«Δεν υποστήριξα κανέναν, αλλά έμοιαζε με άλλη μια στημένη εκλογή», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους προτού αναχωρήσει από την Ουάσινγκτον για μια προεκλογική συγκέντρωση ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ…

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ΤΡΙΤΗ 27.10.2026 09:26
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