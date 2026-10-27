Οι δύο επικρατέστερες ημερομηνίες για τις εκλογές της ΕΟΚ

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Την άμεση προκήρυξη εκλογών στην ΕΟΚ, μετά και την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου, ζήτησε χθες (26/10) ο Γιάννης Βρούτσης από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.

«Η εμπιστοσύνη της κοινωνίας έχει κλονιστεί και δεν αποκαθίσταται απλώς με ανακατανομή ρόλων στο εσωτερικό της ίδιας διοίκησης. Σέβομαι το αυτοδιοίκητο της ομοσπονδίας και δεν επιβάλλω αποφάσεις. Συστήνω όμως το δρόμο των εκλογών το ταχύτερο δυνατό», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού μετά τη μεταξύ τους συνάντηση.

Όλα δείχνουν πως οι αρχαιρεσίες θα γίνουν τον Δεκέμβριο με δύο επικρατέστερες ημερομηνίες: τις Κυριακές στις 13 και στις 20 Δεκεμβρίου. Η ακριβής ημερομηνία αναμένεται να «κλειδώσει» το επόμενο διάστημα.

Στο μεσοδιάστημα η υπάρχουσα διοίκηση θα «τρέξει» την Ομοσπονδία με μέλημα την απρόσκοπτη συνέχιση όλων των πρωταθλημάτων, αλλά και τα κρίσιμα παιχνίδια που έχουν οι Εθνικές ομάδες Ανδρών και Γυναικών μέσα στο Νοέμβριο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και του Ευρωμπάσκετ αντίστοιχα.

Σε ότι αφορά πιθανές υποψηφιότητες για την προεδρία της ΕΟΚ, ήδη ακούγονται τα πρώτα ονόματα, μεταξύ των οποίων αυτό του Παναγιώτη Φασούλα, ο οποίος έχει χάσει τις δύο προηγούμενες φορές αλλά και του Γιάννη Μπουρούση, που ήταν μέλος του ΔΣ μέχρι πριν λίγους μήνες έχοντας εκλεγεί το 2024 με το ψηφοδέλτιο Φασούλα.

Επίσης, δεν αποκλείεται να θέσει υποψηφιότητα και ο Άγγελος Παπανικολάου, που ήταν υποψήφιος για την προεδρία και το 2021.

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