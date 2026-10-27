Παιδικοί σταθμοί: Αυξάνονται τα voucher και διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια για το 2026-2027

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Σημαντικές αλλαγές στο πρόγραμμα επιδότησης για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς προβλέπονται για την περίοδο 2026-2027, με στόχο να διευκολυνθεί η πρόσβαση περισσότερων οικογενειών στις υπηρεσίες προσχολικής φροντίδας.

Με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η αξία των voucher αυξάνεται κατά 10%, ενώ τα εισοδηματικά όρια για τη χορήγησή τους ενισχύονται κατά 2.000 ευρώ.

Παράλληλα, προβλέπονται ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τις τρίτεκνες οικογένειες, οι οποίες θα μπορούν να διεκδικήσουν voucher μειωμένης αξίας χωρίς εισοδηματικό περιορισμό.

Αυξημένα ποσά για τα voucher των παιδικών σταθμών

Η αύξηση κατά 10% αφορά τόσο τα voucher πλήρους αξίας όσο και εκείνα μειωμένης αξίας, για τις προβλεπόμενες κατηγορίες θέσεων στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

Ειδικότερα, για βρεφική θέση με σίτιση, το ποσό αυξάνεται από 3.239 σε 3.563 ευρώ. Για νηπιακή θέση με σίτιση, η αξία του voucher διαμορφώνεται από 2.612 σε 2.873 ευρώ, ενώ το voucher μειωμένης αξίας αυξάνεται από 2.178 σε 2.396 ευρώ.

Η αναπροσαρμογή εφαρμόζεται αυτόματα και στα voucher που έχουν ήδη χορηγηθεί, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση από τους δικαιούχους. Επιπλέον, όσα voucher μειωμένης αξίας έχουν εκδοθεί θα μετατρέπονται αυτοδικαίως σε πλήρους αξίας, εφόσον οι οικογένειες καλύπτουν τα νέα εισοδηματικά κριτήρια.



Ποια είναι τα νέα εισοδηματικά όρια

Τα εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση voucher πλήρους αξίας αυξάνονται κατά 2.000 ευρώ, με διαφοροποίηση ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών της οικογένειας. Συγκεκριμένα, το ανώτατο ετήσιο εισόδημα διαμορφώνεται στις 29.000 ευρώ για οικογένειες με έως δύο παιδιά, στις 32.000 ευρώ για τρίτεκνες οικογένειες, στις 35.000 ευρώ για οικογένειες με τέσσερα παιδιά και στις 38.000 ευρώ για οικογένειες με πέντε ή περισσότερα παιδιά.

Οι νέες ρυθμίσεις διευρύνουν τον αριθμό των οικογενειών που μπορούν να εξασφαλίσουν ενίσχυση για τη φιλοξενία των παιδιών τους σε δομές προσχολικής αγωγής.

Τι αλλάζει για τις τρίτεκνες οικογένειες

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αλλαγή που αφορά τις οικογένειες με τρία παιδιά, καθώς καταργείται το εισοδηματικό όριο των 38.000 ευρώ που ίσχυε για τη χορήγηση voucher μειωμένης αξίας.

Με τη νέα ρύθμιση, οι τρίτεκνες οικογένειες θα μπορούν να λάβουν voucher μειωμένης αξίας ανεξάρτητα από το εισόδημά τους, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια του προγράμματος.

Την ίδια στιγμή, αυξάνεται από 35.000 σε 37.000 ευρώ το εισοδηματικό όριο για τη χορήγηση voucher μειωμένης αξίας σε οικογένειες με έως δύο παιδιά. Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση των οικογενειών με αυξημένες ανάγκες και στη διευκόλυνση των γονέων που επιδιώκουν να εξασφαλίσουν θέση για τα παιδιά τους σε μια δομή προσχολικής φροντίδας.

Δεύτερη πρόσκληση από την ΕΕΤΑΑ

Για την εφαρμογή των νέων δεδομένων, η ΕΕΤΑΑ αναμένεται να εκδώσει δεύτερη πρόσκληση για την περίοδο 2026-2027. Μέσω της νέας διαδικασίας, θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης σε οικογένειες που πληρούν πλέον τις διευρυμένες προϋποθέσεις, αλλά δεν έχουν λάβει μέχρι σήμερα voucher.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, έχει τονίσει ότι οι αλλαγές αποσκοπούν στη διεύρυνση της πρόσβασης των παιδιών στην προσχολική φροντίδα και στην ουσιαστικότερη υποστήριξη των γονέων στην καθημερινότητά τους, με ιδιαίτερη έμφαση στις οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά.

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