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27.10.2026 08:25

Pizza Fan: Απολογούνται σήμερα ο Αντάρας και ο στενός του συνεργάτης

27.10.2026 08:25
pizza-fan

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Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθούν σήμερα, Τρίτη, ο Κωνσταντίνος Αντάρας και ο στενός συνεργάτης του, Δημήτρης Ηλιόπουλος, προκειμένου να απολογηθούν για τις κακουργηματικές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν σχετικά με την υπόθεση της μεγάλης φορολογικής απάτης που συνδέεται με την Pizza Fan.

Οι δύο κατηγορούμενοι είχαν λάβει προθεσμία για σήμερα το πρωί, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, ενώ οι συνήγοροί τους έχουν δηλώσει ότι οι εντολείς τους προτίθενται να συνεργαστούν με τις δικαστικές Αρχές.

Παράλληλα, αμφισβητούν το ύψος των 25 εκατομμυρίων ευρώ, που έχει δημοσιοποιηθεί ως ποσό της φορολογικής παράβασης.

Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν και άλλοι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων λογιστές, προγραμματιστής και διαχειριστές καταστημάτων, οι οποίοι φέρεται να είχαν διαφορετικούς ρόλους στη λειτουργία του υπό διερεύνηση κυκλώματος.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον στις απολογίες των δύο βασικών κατηγορουμένων και στα στοιχεία που αναμένεται να προσκομίσουν για την υπερασπιστική τους γραμμή.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείρισή τους.

Μιλώντας χθες στην τηλεόραση του Alpha, o συνήγορος του Κωνσταντίνου Αντάρα, Μιχάλης Μαρκουλάκος, τόνισε ότι μέλημα του πελάτη του είναι να υποβληθούν οι όποιες τροποποιητικές δηλώσεις που θα προκύψουν από σχετικό φορολογικό έλεγχο, τόσο από την κύρια εταιρεία όσο και από τα καταστήματα franchise, ώστε να αποδεσμευτούν οι τραπεζικοί του λογαριασμοί και να υπάρξει επαναφορά στην κανονικότητα αναφορικά με τη λειτουργία της εταιρείας.

Για το 1 εκατ. ευρώ σε μετρητά που βρέθηκε σε κρύπτη του σπιτιού του Αντάρα, έπειτα από έρευνα της Αστυνομίας, ο ίδιος αναμένεται αν υποστηρίξει ότι προέκυψε από την 30ετή επιχειρηματική του δραστηριότητα κι ότι το λογιστικό του ταμείου της επιχείρησης δικαιολογεί το συγκεκριμένο ποσό, το οποίο θα υποστηρίξει ότι έχει λάβει σαν παρακαταθήκη.

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ΤΡΙΤΗ 27.10.2026 09:24
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Ποιο είναι το καλό λίπος που μας αδυνατίζει και πώς να το ενεργοποιήσουμε

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