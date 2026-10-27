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27.10.2026 09:27

Ηράκλειο: Ηλικιωμένος έπεσε από το Άγαλμα Βενιζέλου για να αυτοκτονήσει, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

27.10.2026 09:27
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φωτογραφία αρχείου

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Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος το βράδυ της Δευτέρας έπεσε το βράδυ της Δευτέρας από το άγαλμα του Βενιζέλου, στο κέντρο του Ηρακλείου της Κρήτης.

Μετά την πτώση στο κενό, τον άνδρα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του Cretalive.gr, το περιστατικό δεν είναι θεωρείται ατύχημα αλλά σκόπιμη πράξη καθώς ο άνδρας επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή του.

Η έρευνα για την υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη.

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