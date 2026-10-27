Ποιο είναι το καλό λίπος που μας αδυνατίζει και πώς να το ενεργοποιήσουμε

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Όταν οι άνθρωποι σκέφτονται το λίπος, συνήθως εννοούν το μαλακό ιστό γύρω από την κοιλιά, ο οποίος αποθηκεύει τις επιπλέον θερμίδες. Πρόκειται για το λευκό λίπος. Υπάρχει όμως και ένας άλλος τύπος λίπους, το λεγόμενο φαιό (καφέ) λίπος το οποίο εντοπίζεται κυρίως γύρω από τον αυχένα, στις μασχάλες και στο στήθος. Το συγκεκριμένο λίπος καίει θερμίδες για την παραγωγή θερμότητας, αλλά επίσης έχει συνδεθεί με οφέλη για την υγεία, όπως αναφέρει η Ελληνική Ιατρική Εταιρία Παχυσαρκίας.

Μελέτη δημοσιευμένη στο περιοδικό “Nature”, στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 100.000 άτομα, διαπίστωσε ότι όσοι διέθεταν ενεργό φαιό λίπος εμφάνιζαν χαμηλότερα ποσοστά:

– διαβήτη τύπου 2,

– υπέρτασης,

– καρδιαγγειακών παθήσεων,

– κατάθλιψης

– άγχους.

Οι ερευνητές της μελέτης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, όσο περισσότερο ενεργό καφέ λίπος διαθέτουν οι άνθρωποι, τόσο μεγαλύτερη προστασία έχουν έναντι διαταραχών και ασθενειών.

Επίσης, υποστηρίζουν ότι οι επιδράσεις του φαιού λίπους στο μεταβολισμό και στην καρδιαγγειακή υγεία θα μπορούσαν να εξηγήσουν τη σύνδεσή του με την καλύτερη ψυχική υγεία. Η σύνδεση λοιπόν μεταξύ του «καλού» φαιού σωματικού λίπους με ένα ευρύ φάσμα ωφελειών για την σωματική υγεία αλλά και η απροσδόκητη σύνδεσή του με τη ψυχική υγεία, θα ανοίξουν δρόμους για ανεύρεση φαρμάκων που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη δραστηριότητά του.

Πώς μπορείτε να το ενεργοποιήσετε;

Η ποσότητα του φαιού λίπους τείνει να μειώνεται με την ηλικία και την αύξηση του σωματικού βάρους. Ωστόσο, μπορείτε να διεγείρετε τη δραστηριότητά του ή ακόμη και να μετατρέψετε μέρος του λευκού λίπους σε φαιό με τους εξής τρόπους:

Έκθεση στο κρύο: Είναι ο πιο αποτελεσματικός φυσικός τρόπος ενεργοποίησης. Λίγα λεπτά κρύου ντους, η χαμηλότερη θερμοκρασία στο σπίτι (π.χ. στους 18°C) ή η πεζοπορία τον χειμώνα δίνουν το κατάλληλο σήμα στον οργανισμό.

Τακτική άσκηση: Η γυμναστική (ιδιαίτερα η αερόβια και η υψηλής έντασης) απελευθερώνει μια ορμόνη που ονομάζεται ιρισίνη, η οποία βοηθά στη μετατροπή του λευκού λίπους σε καφέ.

Σωστή διατροφή: Ορισμένες τροφές και συστατικά, όπως η καψαϊκίνη (στις καυτερές πιπεριές), το πράσινο τσάι και η ρεσβερατρόλη (στα σταφύλια και τα μούρα), φαίνεται να υποστηρίζουν τη θερμογένεση.

Ποιοτικός ύπνος: Η μελατονίνη, η ορμόνη του ύπνου που παράγεται σε πλήρες σκοτάδι, συνδέεται επίσης με την ενίσχυση του φαιού λίπους.

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