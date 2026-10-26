MEGA: Σοκ από τον αιφνίδιο θάνατο του σκηνοθέτη της σειράς «Νταντά της γειτονιάς» Διονύση Φερεντίνου

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Ο χώρος της τηλεόρασης βρίσκεται σε κατάσταση σοκ από την είδηση του αιφνίδιου θανάτου του σκηνοθετη Διονύση Φερεντίνου το Σάββατο.

Ο Φερεντίνος, βρισκόταν στο σπίτι του όταν αισθάνθηκε δυσφορία, σύμφωνα με το TLife. Παραπονέθηκε για πόνο στην πλάτη και εμφάνισε δυσκολία στο βάδισμα. Δεν πέρασε 20λεπτο και φέρεται να υπέστη ανακοπή. Έπειτα από 40 λεπτά διακομίστηκε χωρίς αισθήσεις στο Ασκληπιείο Βούλας. Τηλεοπτικοί κύκλοι που είναι σε θέση να γνωρίζουν αναφέρουν ότι ο σκηνοθέτης της είχε θέματα με την αρτηριακή πίεση του.

Ο Φερεντίνος, 51 ετών, βρισκόταν σε περίοδο γυρισμάτων για την κωμική σειρά «Νταντά της γειτονιάς» του Mega και μάλιστα στα μέσα της εβδομάδας- συγκεκριμένα την Πέμπτη (29/10) στις 21.00- είχε προγραμματιστεί η πρεμιέρα της

Υπήρξε σκηνοθέτης επιτυχημένων τηλεοπτικών σειρών ο Διονύσης Φερεντίνος μεταξύ των οποίων «Έχω παιδιά» και «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα». Σε μια τραγική σύμπτωση η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, όπου η οικογένεια, οι φίλοι και οι συνάδελφοί του θα του πουν το τελευταίο αντίο. Το MEGA αποφάσισε ως ελάχιστο φόρο τιμής η πρεμιέρα της σειράς να γίνει κανονικά.

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