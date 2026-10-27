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27.10.2026 09:37

Κατερίνα Παπουτσάκη: «Με το που ανακοινώθηκε το όνομά μου, άρχισαν να λένε πόσο ακατάλληλη είμαι» (Video)

27.10.2026 09:37
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Για τον περιβόητο ρόλο της στη σειρά «Έχω να Μυστικό» του Alpha στην οποία υποδύθηκε την Αλίκη Βουγιουκλάκη μίλησε η Κατερίνα Παπουτσάκη, επισημαίνοντας ότι αν και δέχτηκε αρνητική κριτική κυρίως, δεν μετάνιωσε ποτέ για εκείνη την απόφασή της.

Καλεσμένη του Γιώργου Λιάγκα, η ηθοποιός τόνισε, ωστόσο, ότι επρόκειτο για μια περίοδο και μια κατάσταση ιδιαίτερα ψυχοφθόρα, υπογραμμίζοντας ότι τα αρνητικά σχόλια ξεκίνησαν από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε το όνομά της για τον ρόλο.

«Ήταν πολύ σωστό που επέλεξαν εσένα να κάνεις την Βουγιουκλάκη τότε. Δεν ξέρω αν σου έκανε καλό, αν σου έκανε κακό», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας με την Κατερίνα Παπουτσάκη να απαντά:

«Δεν έχω μετανιώσει. Αλλά γενικά ήταν μια ιστορία πολύ ψυχοφθόρα, μωρέ. Ήταν τρελά ψυχοφθόρα ιστορία. Ήταν ένας κυκεώνας. Αφού με το που ανακοινώθηκε το όνομά μου άρχισαν να λένε ότι πόσο ακατάλληλη είμαι, πόσο χάλια θα πάει, πόσο, πόσο, πόσο… Οπότε ποια περιθώρια υπήρχαν αυτό να έχει συνέπεια θετική πάνω μου»;

Ερωτηθείσα γιατί δέχθηκε τόσο έντονη κριτική, η ηθοποιός εκτιμά ότι το κοινό δεν ήταν έτοιμο να δει μια άλλη γυναίκα ως «Αλίκη».

«Γιατί δεν ήταν έτοιμο το κοινό να δει μια άλλη Αλίκη στη θέση της Αλίκης. Πολύ αγαπητό πρόσωπο. Λατρεμένο βασικά και εξακολουθεί προφανώς και θα είναι για πάντα η Αλίκη της καρδιάς μας, οπότε αυτό ήταν πολύ δύσκολο να ξεπεραστεί. Παρόλο που δεν κλήθηκε κανείς να ξεπεράσει αυτό. Ήταν η αφήγηση μιας ιστορίας, αλλά ούτε αυτό ήταν έτοιμος ο κόσμος να αγκαλιάσει ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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ΤΡΙΤΗ 27.10.2026 12:35
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