Euroleague: Για τη νίκη κόντρα στην Αρμάνι και την παραμονή στην κορυφή ο Παναθηναϊκός

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Mία ακόμη «διαβολοβδομάδα» στη φετινή Euroleague βρίσκει Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό να έχουν δύσκολο πρόγραμμα, με εντός και εκτός έδρας αναμετρήσεις.

Στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (21:15, Novasports Prime) την Αρμάνι Μιλάνο στο Telekom Center Athens, ενώ ο Ολυμπιακός αγωνίζεται την Τετάρτη 28/10 (19:30, Novasports Prime), απέναντι στην Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη.

Την Παρασκευή (30/10) ρίχνονται στη «μάχη» της 9ης αγωνιστικής και οι δύο ελληνικές ομάδες, με τους «πράσινους» ν’ αναζητούν το «διπλό» απέναντι στην Αναντολού Εφές στις 19:30 και τους «ερυθρόλευκους» να υποδέχονται την Αρμάνι Μιλάνο, στη SUNEL Arena, στις 21:15.

Με ρεκόρ 6-1, ως πρώτος του βαθμολογικού πίνακα, το οποίο μοιράζεται με τη Φενερμπαχτσέ, θα πάρει θέση στο τζάμπολ της 8ης αγωνιστικής της Euroleague, απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο, ο Παναθηναϊκός. Η ιταλική ομάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 1-6, ισόβαθμη με τις Παρί και Μπασκόνια.

Mόνο ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν προπονήθηκε την προηγούμενη του αγώνα με την ιταλική ομάδα και δεν υπολογίζεται από τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Ο Σέρβος τεχνικός του Παναθηναϊκού χαρακτήρισε ομάδα με μεγάλη ποιότητα την Αρμάνι Μιλάνο και υπενθύμισε πως προέρχεται από ντέρμπι στην Ιταλία, ένας λόγος για των οποίο οι παίκτες του θα πρέπει να δείξουν ακόμη μεγαλύτερη προσοχή.

Αν και ως προς την παραγωγικότητα, ο Παναθηναϊκός και η Αρμάνι δεν έχουν… τεράστια διαφορά (σ.σ. ο Παναθηναϊκός σημειώνει 4 περισσότερους πόντους μέσο όρο από την ομάδα του Τζιουζέπε Ποέτα, η άμυνα της ιταλικής ομάδας είναι… διάτρητη. Η Αρμάνι δέχεται 92,6 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα (!), την ώρα που οι παίκτες του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς δέχονται 73,9 πόντους μέσο όρο.

Ο Παναθηναϊκός σουτάρει με 9,6% υψηλότερη ευστοχία στα δίποντα από την αντίπαλό του, την ώρα που η Αρμάνι σουτάρει με 11,6% υψηλότερο ποσοστό ευστοχίας από την γραμμή των βολών.

Τα αμυντικά ριμπάουντ αποτελούν «όπλο» των «πρασίνων», ενώ μικρή υπεροχή στα επιθετικά ριμπάουντ καταγράφεται υπέρ της ιταλικής ομάδας.

Διαιτητές της αναμέτρησης Παναθηναϊκός-Αρμάνι Μιλάνο ορίστηκαν οι Κάρλος Κορτές (Ισπανία), Αρτούρας Σούκις (Λιθουανία) και Άνι Πάντερ (Γερμανία).

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