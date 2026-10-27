Φασούλας για basketgate: «Τα ενεργούμενα του Λιόλιου θα κάνουν τις εκλογές; Καμία εμπιστοσύνη ούτε για τη συνέχιση των πρωταθλημάτων» (Video)

Takeaways by to pontiki AI Ο Παναγιώτης Φασούλας εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για την τωρινή διοίκηση της ομοσπονδίας μπάσκετ, χαρακτηρίζοντας τα μέλη της ως συμμέτοχους στις πρακτικές του προκατόχου τους.

Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν εμπιστεύεται τη διοίκηση για τη διεξαγωγή εκλογών ή τη συνέχιση των πρωταθλημάτων, υπογραμμίζοντας ότι πολλά σωματεία συμμερίζονται αυτή την έλλειψη εμπιστοσύνης.

Φασούλας πρότεινε τον διορισμό διοίκησης πρωτοδικείου, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, για να διασφαλιστεί η διαφάνεια στη διαιτησία και τη λειτουργία των πρωταθλημάτων.

Τέλος, κατήγγειλε τη δημιουργία «στρατού διαιτητών» από τη διοίκηση για τον εκβιασμό των σωματείων και αναφέρθηκε σε οικονομικές εκκρεμότητες της ομοσπονδίας προς εργαζόμενους βάσει δικαστικών αποφάσεων.

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Νέα πυρά κατά της ομοσπονδίας του μπάσκετ εξαπέλυσε ο Παναγιώτης Φασούλας, ο οποίος εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η τωρινή διοίκηση, την οποία χαρακτηρίζει ως «ενεργούμενα» του Λιόλιου, παραμένει στη θέση της και υπόσχεται κάθαρση.

«Δεν ήταν ευχάριστη σκέψη να βλέπεις ανθρώπους, οι οποίοι είναι ενεργούμενα του κυρίου Λιόλιου. Δεν λέω ότι είναι συνένοχοι, να το τονίσω αυτό, αλλά συμμέτοχοι είναι σίγουρα σ’ όλη αυτή τη διαδικασία όλων αυτών των ετών. Να βλέπεις τον λεγόμενο νέο πρόεδρο να λέει ότι θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο. Είναι σαν να απαρνηθήκανε τον πατέρα τους, τον σκοτώσανε και λένε “είμαστε ορφανά τα καημένα τώρα, βοηθήστε μας να φτάσουμε το μαχαίρι στο κόκαλο”», είπε μιλώντας στο Mega. «Αυτή τη στιγμή εγώ τουλάχιστον δεν έχω εμπιστοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι διεξήγαγαν τις προηγούμενες εκλογές να διεξάγουν εκλογές. Τα πολλά σωματεία που με παίρνουν τηλέφωνο λένε ότι δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη για τη συνέχιση των πρωταθλημάτων με αυτούς τους ανθρώπους».

«Υπάρχουν καλοί διαιτητές στην Ελλάδα και οι ίδιοι πρέπει να το δουν αυτό, γιατί πρέπει να αναρωτηθούν μέσα στα όργανά τους γιατί οι Έλληνες διαιτητές δεν αγωνίζονται σε υψηλού επιπέδου διοργανώσεις, παγκόσμια πρωταθλήματα, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, Ολυμπιακούς Αγώνες κτλ. Γιατί; Γιατί οι διεθνείς θεσμοί δεν έχουν εμπιστοσύνη στον τρόπο που λειτουργεί η διαιτησία. Όχι ότι δεν έχουμε καλούς διαιτητές. Αυτή είναι η πραγματικότητα», τόνισε. «Λοιπόν, μια νέα διοίκηση πρωτοδικείου είναι φανερό ότι θα βάλει κάποιους κανόνες διαφάνειας, φυσικά υπό την εποπτεία του, της προϊσταμένης αρχής που είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και ο υπουργός, ώστε να συνεχιστούν τα πρωταθλήματα με διαφάνεια, οι ορισμοί διαιτητών με διαφάνεια κτλ. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν παραιτηθεί η σημερινή διοίκηση. Ήδη έχουν παραιτηθεί τέσσερις άνθρωποι, είχαν την ευθιξία και έχουν καλυφθεί οι θέσεις τους από αναπληρωματικά μέλη».

Η «Αράχνη» δεν έκρυψε την πικρία της για τη λασπολογία που δέχθηκε όταν κατήγγειλε αυτές τις καταστάσεις στο παρελθόν. «Έχω δεχτεί τεράστιο κανιβαλισμό από πληρωμένους κονδυλοφόρους και τεράστια δολοφονία χαρακτήρα και αυτή τη στιγμή αύριο η Ομοσπονδία έχει δικαστικές αποφάσεις να πληρώσει εκατομμύρια ευρώ σε εργαζόμενους που έχουν πάρει δικαστικές αποφάσεις και τους χρωστάει δώρα Πάσχα, Χριστουγέννων, υπερωρίες, τα οποία διεκδικούσαν οι εργαζόμενοι και τώρα έχουν καταλήξει νομίζω δικαστικά ότι πρέπει να πληρωθούν. Ποιος θα πληρώσει αυτά; Αυτή η διοίκηση; Πρέπει κάποιος πρέπει να πληρώσει».

«Είχα προειδοποιήσει γι’ αυτά, για το τι πρόκειται να γίνει, χωρίς να έχω αποδείξεις, αλλά έβλεπα συμπεριφορές και συγκεκριμένες καταστάσεις», τόνισε προσθέτοντας ότι «γίνανε ηλεκτρονικές εκλογές και μέσα στη δικογραφία αναφέρεται ότι αυτοί οι άνθρωποι δημιουργούσαν στρατό διαιτητών. Ο στρατός διαιτητών σε τι σε τι χρησιμεύει σε κάποιον που κάνει εκλογές; Όταν το εκλογικό σώμα είναι 750 άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα, ο στρατός αυτός γυρνάει όλη την επικράτεια και λέει ότι ‘αν δεν ψηφίσετε αυτόν, η επόμενη αγωνιστική περίοδος θα βρεθείτε να παλεύετε για τη σωτηρία σας αν δεν σας ρίξουμε κατηγορία’. Τόσο απλό είναι. Αυτό είναι το χειρότερο, εκμαυλίστηκαν συνειδήσεις πολλές».

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