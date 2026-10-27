Τα «απόνερα» της ομιλίας Καραμανλή

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Μπορεί η κυβέρνηση να κινήθηκε στη λογική του «πάλι καλά που δεν πάθαμε και τίποτα», μετά την ομιλία του Κώστα Καραμανλή στο Πολεμικό Μουσείο, ωστόσο η αλήθεια είναι ότι πολύς κόσμος στο «γαλάζιο» στρατόπεδο δεν έκρυβε τον προβληματισμό του για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τον πρώην πρωθυπουργό.

Δηλαδή, λένε ορισμένοι εντός της ΝΔ, ο Καραμανλής είναι απολύτως «θεσμικός» και «παραταξιακός» και έτσι η κριτική του έχει μεγαλύτερες συνέπειες, π.χ. από του Αντώνη Σαμαρά. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν θα έχανε και τίποτα αν επιδίωκε συνάντηση μαζί του.

Ωστόσο, αυτή η πρόταση έχει ένα πρόβλημα: ότι ο ίδιος ο Καραμανλής δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα έλεγε «ναι» σε μια τέτοια συνάντηση. Οπότε η ιδέα απλώς πλανάται πάνω από τη «γαλάζια» πολυκατοικία…

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