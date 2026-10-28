Ακτινογραφία στο εφάπαξ: Χάσμα έως και 100.000 ευρώ στα Ταμεία – Πώς υπολογίζονται τα ποσά και τι αλλάζει από το 2027

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Τεράστιες αποκλίσεις, που σε ορισμένες κατηγορίες συνταξιούχων ξεπερνούν ακόμη και τα 100.000 ευρώ, καταγράφονται στα ποσά των εφάπαξ που καταβάλλουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Η διάρκεια του ασφαλιστικού βίου, το ύψος των εισφορών, αλλά κυρίως ο πρώην φορέας πρόνοιας στον οποίο υπαγόταν ο ασφαλισμένος, διαμορφώνουν έναν εξαιρετικά ανομοιογενή «χάρτη» παροχών για τους δικαιούχους στο Δημόσιο, τις ΔΕΚΟ, τις τράπεζες, τον ιδιωτικό τομέα και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Με βάση τα αναλυτικά στοιχεία πληρωμών του e-ΕΦΚΑ για το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο γενικός μέσος όρος για το Δημόσιο διαμορφώνεται στα 24.527 ευρώ, ενώ στις ΔΕΚΟ και τις τράπεζες ανέρχεται σε 22.542 ευρώ. Αντίθετα, στον ιδιωτικό τομέα το μέσο εφάπαξ περιορίζεται στα 5.647 ευρώ και στον πρώην ΕΤΑΑ (μηχανικοί, υγειονομικοί, νομικοί) στα 8.758 ευρώ.

Πίσω από αυτούς τους μέσους όρους, ωστόσο, κρύβονται χαώδεις διαφορές.

Ο «χάρτης» των πληρωμών ανά τομέα

Δημόσιο και Σώματα Ασφαλείας: Οι πολιτικοί υπάλληλοι λαμβάνουν κατά μέσο όρο 23.212 ευρώ και οι εκπαιδευτικοί 23.825 ευρώ. Υψηλότερα κινούνται τα Σώματα Ασφαλείας με μέσο όρο 28.610 ευρώ, ενώ την πρωτοκαθεδρία κατέχουν οι ασφαλισμένοι των ειδικών μισθολογίων με 41.605 ευρώ. Στα νοσηλευτικά ιδρύματα ο μέσος όρος διαμορφώνεται σε 24.929 ευρώ και στα ΝΠΔΔ σε 17.134 ευρώ.

ΔΕΚΟ και τράπεζες: Εδώ καταγράφονται τα υψηλότερα αλλά και τα πιο κυμαινόμενα ποσά. Οι συνταξιούχοι του ΟΣΕ κατέγραψαν μέσο εφάπαξ ύψους 97.463 ευρώ, της ΔΕΗ 50.693 ευρώ και του ΟΤΕ 45.785 ευρώ. Στην Εμπορική Τράπεζα ο μέσος όρος ανήλθε σε 31.549 ευρώ, ενώ στην ΕΡΤ περιορίστηκε στα 13.780 ευρώ.

Ιδιωτικός τομέας: Η πλειονότητα των τομέων κινείται σε χαμηλά επίπεδα, όπως στο ΤΕΑΥΕΚ (4.110 ευρώ), το Μέταλλο (4.219 ευρώ) και τα Τσιμέντα (3.065 ευρώ). Εξαίρεση αποτελεί ο τομέας των Λιμενεργατών, όπου το μέσο καταβαλλόμενο εφάπαξ άγγιξε τα 105.220 ευρώ.

Επιστήμονες (πρώην ΕΤΑΑ): Στο ΤΣΜΕΔΕ (μηχανικοί) ο μέσος όρος διαμορφώθηκε στα 9.761 ευρώ, ενώ ανάλογα χαμηλές παραμένουν οι επιδόσεις για γιατρούς και δικηγόρους, ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία επιλογής τους.

Ο μαθηματικός τύπος: Τα δύο «κομμάτια» του υπολογισμού

Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, ο υπολογισμός του βοηθήματος παραμένει διπλός, με «ορόσημο» την 31η Δεκεμβρίου 2013:

Για χρόνο ασφάλισης έως 31/12/2013 (παλαιό σύστημα):

Για τους μισθωτούς με εισφορά 4%, το πρώτο τμήμα υπολογίζεται με βάση το 60% των αναπροσαρμοσμένων συντάξιμων αποδοχών της τελευταίας πενταετίας έως το 2013 (χωρίς δώρα και επιδόματα), πολλαπλασιαζόμενο επί τα έτη ασφάλισης έως το 2013.

Για χρόνο ασφάλισης από 01/01/2014 και μετά (νέο σύστημα):

Εφαρμόζεται το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC). Οι καταβληθείσες εισφορές αθροίζονται σε ατομικές μερίδες και το ποσό επιστρέφεται με βάση τους δημογραφικούς και οικονομικούς συντελεστές του συστήματος.

Σημειώνεται ότι όσοι ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά από το 2014 και μετά δικαιούνται εφάπαξ υπολογισμένο αποκλειστικά και μόνο με το σύστημα της νοητής κεφαλαιοποίησης.

Παράδειγμα υπολογισμού

Εργαζόμενος με 25 έτη ασφάλισης έως το 2013 και αναπροσαρμοσμένες συντάξιμες αποδοχές 1.500 ευρώ:

Τμήμα Α (έως το 2013): 60% × 1.500 € × 25 έτη = 22.500 €

Τμήμα Β (2014 έως την αποχώρηση): Έστω 7.000 ευρώ βάσει νοητής κεφαλαιοποίησης.

Συνολικό εφάπαξ: 22.500 € + 7.000 € = 29.500 €

Τι ισχύει για το 2027

Όσοι προγραμματίζουν να αποχωρήσουν εντός του 2027 δεν θα βρεθούν αντιμέτωποι με κάποια αιφνίδια αλλαγή στον μαθηματικό τύπο, καθώς η αρχιτεκτονική των δύο τμημάτων παραμένει σταθερή.

Ωστόσο, από το 2027 τίθεται σε εφαρμογή ο νέος μηχανισμός αναπροσαρμογής των ασφαλιστικών μεγεθών, ο οποίος αποσυνδέεται από τον πληθωρισμό και συνδέεται πλέον με τον Δείκτη Μεταβολής Μισθών. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επηρεάσει αναλογικά τις συντάξιμες αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη, χωρίς όμως να μεταβάλλει τη βασική δομή υπολογισμού της παροχής.

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