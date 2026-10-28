Δίπλωμα οδήγησης με κάμερες, κλήρωση εξεταστών και ηλεκτρονικές ενστάσεις – Οι αλλαγές στις εξετάσεις και τις πινακίδες

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Κάμερες μέσα στα εκπαιδευτικά αυτοκίνητα, κλήρωση των εξεταστών λίγο πριν από την πρακτική δοκιμασία και ηλεκτρονικές ενστάσεις για όσους αμφισβητούν το αποτέλεσμα. Αυτές είναι μερικές από τις βασικές αλλαγές που δρομολογούνται για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Το σχέδιο, προϋπολογισμού 2.101.800 ευρώ και με ορίζοντα υλοποίησης δύο ετών, επεκτείνεται και στις σχολές οδηγών, ενώ προβλέπει νέο ηλεκτρονικό σύστημα για τη διαχείριση και την αντικατάσταση των πινακίδων κυκλοφορίας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η προσπάθεια να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούνται και ελέγχονται οι εξετάσεις, με την τεχνολογία να αναλαμβάνει πλέον μεγαλύτερο ρόλο. Η διαδικασία δεν θα περιορίζεται στην αξιολόγηση του υποψηφίου από τον εξεταστή, αλλά θα προβλέπει ψηφιακή καταγραφή, ηλεκτρονική διαχείριση των στοιχείων και δυνατότητα ελέγχου σε περίπτωση αμφισβήτησης. Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν να παρακολουθούν την εκπαιδευτική πορεία των υποψηφίων, από τα μαθήματα μέχρι την ημέρα της εξέτασης.

Η προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου υπογράφηκε στις 20 Οκτωβρίου 2026, με τη συμμετοχή των υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει 24 μήνες, διάστημα μέσα στο οποίο θα πρέπει να αναπτυχθούν οι εφαρμογές και να οργανωθούν οι νέες διαδικασίες. Αυτό σημαίνει ότι οι αλλαγές δεν τίθενται αυτομάτως σε ισχύ με την υπογραφή της σύμβασης, αλλά θα ακολουθήσει η απαραίτητη τεχνική και διοικητική προετοιμασία.

Κλήρωση εξεταστών λίγο πριν από την πρακτική δοκιμασία

Μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αφορά την επιλογή του εξεταστή. Με βάση τον σχεδιασμό, η ανάθεση θα γίνεται μέσω αυτοματοποιημένης κλήρωσης λίγο πριν από την έναρξη της πρακτικής εξέτασης, ώστε να περιοριστούν τα περιθώρια παρέμβασης στη διαδικασία επιλογής του προσώπου που θα κρίνει τον υποψήφιο οδηγό, αλλά και του γνωστού λαδώματος. Η κλήρωση θα καθορίζει τον εξεταστή, ενώ η ψηφιακή καταγραφή θα δημιουργεί ένα πρόσθετο επίπεδο ελέγχου για όσα συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας.

Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπεται η εγκατάσταση καμερών στα οχήματα που χρησιμοποιούνται στις εξετάσεις. Η καταγραφή θα μπορεί να αξιοποιείται όταν προκύπτουν διαφωνίες για την αξιολόγηση ή καταγγελίες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής μιας δοκιμασίας. Με αυτόν τον τρόπο, η εξέταση μιας υπόθεσης θα μπορεί να στηρίζεται και σε συγκεκριμένα δεδομένα, αντί να εξαρτάται αποκλειστικά από τις περιγραφές του υποψηφίου και του εξεταστή.

Η εφαρμογή του μέτρου, ωστόσο, προϋποθέτει συγκεκριμένους κανόνες. Θα πρέπει να καθοριστεί ποιοι θα έχουν πρόσβαση στο καταγεγραμμένο υλικό, για πόσο διάστημα θα διατηρείται και υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορεί να χρησιμοποιείται. Αντίστοιχα, απαιτούνται εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων όλων όσοι συμμετέχουν στην εξέταση.

Για την υποστήριξη της διαδικασίας προβλέπεται και ειδική ψηφιακή εφαρμογή για τους εξεταστές, μέσω της οποίας θα πραγματοποιούνται οι απαραίτητες καταχωρίσεις και θα οργανώνεται ηλεκτρονικά το αρχείο των εξετάσεων. Στόχος είναι να περιοριστεί η εξάρτηση από χειρόγραφες διαδικασίες και να υπάρχει πληρέστερη εικόνα για τη διενέργεια κάθε δοκιμασίας.

Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η πρόβλεψη για ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων. Οι υποψήφιοι που θεωρούν ότι η πρακτική εξέτασή τους δεν αξιολογήθηκε σωστά θα μπορούν να ζητούν την επανεξέταση της υπόθεσής τους μέσα από ειδική διαδικασία.

Η δυνατότητα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία εφόσον συνδυαστεί με την καταγραφή της εξέτασης. Το διαθέσιμο υλικό θα μπορεί να συμβάλει στη διερεύνηση μιας ένστασης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν καθοριστεί σαφείς κανόνες για την πρόσβαση και την αξιοποίησή του. Βέβαια, χρειάζεται να προσδιοριστούν οι προθεσμίες υποβολής, ο τρόπος εξέτασης των αιτημάτων και τα αρμόδια όργανα που θα αποφασίζουν για την έκβασή τους. Το ζητούμενο είναι να δημιουργηθεί μια διαδικασία που θα επιτρέπει πραγματικό έλεγχο των αμφισβητούμενων αποφάσεων και θα ενημερώνει εγκαίρως τον ενδιαφερόμενο για το αποτέλεσμα.

Ψηφιακός έλεγχος από το πρώτο μάθημα στη σχολή οδηγών

Οι αλλαγές δεν σταματούν στην ημέρα της εξέτασης. Το νέο σύστημα προβλέπει ψηφιακή παρακολούθηση των θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων στις σχολές οδηγών, με καταγραφή των παρουσιών και δυνατότητα ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η παρέμβαση αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στο να μπορούν να διασταυρώνονται τα μαθήματα που δηλώνονται με εκείνα που έχουν πράγματι πραγματοποιηθεί. Με την ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων θα είναι ευκολότερο να εντοπίζονται αποκλίσεις και να ελέγχεται αν οι υποψήφιοι έχουν ολοκληρώσει την προβλεπόμενη εκπαίδευση πριν συμμετάσχουν στις εξετάσεις.

Παράλληλα, η συγκέντρωση των δεδομένων σε ένα ενιαίο πληροφοριακό περιβάλλον αναμένεται να διευκολύνει την εποπτεία των σχολών και να περιορίσει τη γραφειοκρατία. Οι υπηρεσίες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την πορεία κάθε υποψηφίου χωρίς να βασίζονται αποκλειστικά σε επιμέρους έγγραφα και χειρόγραφες καταχωρίσεις.

Στο ίδιο πρόγραμμα περιλαμβάνεται εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ, μέσω της οποίας οι υποψήφιοι οδηγοί θα μπορούν να προετοιμάζονται για τη θεωρητική εξέταση. Η εφαρμογή θα διαθέτει τεστ, προσομοιώσεις και εργαλεία παρακολούθησης της προόδου, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να εξασκούνται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Με αυτόν τον τρόπο, οι υποψήφιοι θα μπορούν να εντοπίζουν τις ενότητες στις οποίες δυσκολεύονται και να οργανώνουν καλύτερα τη μελέτη τους. Η εφαρμογή φιλοδοξεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς την εκπαίδευση στις σχολές οδηγών, προσφέροντας ένα ακόμη εργαλείο προετοιμασίας πριν από τη θεωρητική δοκιμασία.

Την ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών έχουν αναλάβει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ. Οι εφαρμογές προβλέπεται να φιλοξενηθούν στις υποδομές του κυβερνητικού νέφους και να διασυνδεθούν με υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα και μητρώα.

Νέο σύστημα για τις πινακίδες κυκλοφορίας

Το έργο περιλαμβάνει και αλλαγές στη διαχείριση των κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας. Προβλέπεται η ψηφιοποίηση της διαδικασίας αντικατάστασης σε περιπτώσεις κλοπής, απώλειας ή καταστροφής, αλλά και η ηλεκτρονική παρακολούθηση των πινακίδων από την παραγωγή και την αποθήκευση μέχρι την παράδοσή τους στους δικαιούχους.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται αυτοματοποιημένη κατανομή αριθμών κυκλοφορίας, καθώς και καλύτερη παρακολούθηση των διαθέσιμων αποθεμάτων. Η ηλεκτρονική καταγραφή αναμένεται να διευκολύνει τον έλεγχο της διακίνησης των πινακίδων και να περιορίσει τις καθυστερήσεις στις διαδικασίες έκδοσης και αντικατάστασης.

Την έκταση των συναλλαγών στον συγκεκριμένο τομέα αποτυπώνουν και τα στοιχεία της πλατφόρμας για οδηγούς και οχήματα, στη διεύθυνση drivers-vehicles.services.gov.gr. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του προγράμματος, έχουν υποβληθεί συνολικά 2,8 εκατομμύρια αιτήσεις. Κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 1.162.075 αιτήσεις, αριθμός που εμφανίζεται αυξημένος κατά 61,4% σε σύγκριση με το σύνολο των αιτήσεων του 2025.

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