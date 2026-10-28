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28.10.2026 08:09

28η Οκτωβρίου: 21 κανονιοβολισμοί από Λυκαβηττό και Λευκό Πύργο (video)

28.10.2026 08:09
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Yπό τους ήχους τους καθιερωμένων εθιμοτυπικών κανονιοβολισμών, με τους οποίους τιμάται από νωρίς το πρωί της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου η Εθνική Επέτειος του «Όχι», ξύπνησαν οι κάτοικοι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Οι κανονιοβολισμοί δεν αποτελούν απλώς ένα ηχηρό τελετουργικό, αλλά σηματοδοτούν την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Στην Αθήνα, το Σώμα Πυροβολικού ήταν έτοιμο από νωρίς στον Λυκαβηττό, με τους πυροβολητές να λαμβάνουν το παράγγελμα στις 6.47 για την έναρξη της διαδικασίας για να αντηχήσουν ακολούθως άλλοι 20 κανονιοβολισμοί, σε διάστημα 30 δευτερολέπτων, όπως προβλέπει το καθιερωμένο πρωτόκολλο, τιμώντας έτσι τους ήρωες του αλβανικού μετώπου.

Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου οι κανονιοβολισμοί από τον χώρο του Λευκού Πύργου πραγματοποιήθηκαν την ίδια ώρα.

Οι κανονιοβολισμοί αποτελούν μέρος του καθιερωμένου τελετουργικού των εθνικών επετείων, αποδίδοντας τιμές στην ιστορική ημέρα, ενώ η προέλευση των 21 βολών συνδέεται με τη ναυτική παράδοση: τα πλοία άδειαζαν τα κανόνια τους για να δείξουν ειρηνικές προθέσεις όταν έφταναν σε φιλικό λιμάνι.

Η καθιέρωση των 21 βολών συνδέεται ιστορικά με τα επτά πυροβόλα των πλοίων και την πρακτική των παράκτιων πυροβολείων να απαντούν με τρεις βολές για κάθε μία από τη θάλασσα.

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