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28.10.2026 08:31

Προκλητικός Γκιουλέρ προς Ελλάδα, προειδοποιεί για «αποφασιστική δράση» – «Δεν κάνουμε παραχωρήσεις στα δικαιώματά μας»

28.10.2026 08:31
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Μήνυμα προς την Αθήνα, με αναφορές στον διάλογο αλλά και σαφείς προειδοποιήσεις, έστειλε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, ξεκαθαρίζοντας ότι η Άγκυρα δεν προτίθεται να κάνει παραχωρήσεις σε όσα θεωρεί δικαιώματα και συμφέροντά της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Μιλώντας σε στρατιωτική τελετή στην Αλεξανδρέττα, ο Τούρκος υπουργός υποστήριξε ότι η χώρα του επιθυμεί τη διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας με την Ελλάδα και την επίλυση των διαφορών μέσω της διπλωματίας.

«Θεωρούμε σημαντικό να διατηρούνται ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας, να ενισχύεται η αμοιβαία εμπιστοσύνη και να αντιμετωπίζονται τα υφιστάμενα προβλήματα στη βάση του διεθνούς δικαίου, των σχέσεων καλής γειτονίας και του εποικοδομητικού διαλόγου», ανέφερε.

«Η ειρηνική επίλυση δεν σημαίνει παραχωρήσεις»

Ωστόσο, ο Γιασάρ Γκιουλέρ έσπευσε να καταστήσει σαφές ότι η επιλογή του διαλόγου δεν συνεπάγεται υποχώρηση από τις τουρκικές διεκδικήσεις.

«Η στάση μας υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών δεν σημαίνει ότι πρόκειται να κάνουμε παραχωρήσεις στα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Τουρκία δεν μπορεί να αποδεχθεί προσεγγίσεις που θεωρεί ότι στρέφονται κατά των συμφερόντων της ή δυσχεραίνουν την επίλυση των προβλημάτων.

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας προχώρησε μάλιστα ένα βήμα παραπέρα, υπογραμμίζοντας ότι η Άγκυρα διαθέτει τόσο τις στρατιωτικές δυνατότητες όσο και την πολιτική βούληση να ενεργήσει αποφασιστικά, εφόσον το κρίνει αναγκαίο.

Οι δηλώσεις του επιβεβαιώνουν τη σταθερή γραμμή της τουρκικής ηγεσίας, η οποία συνδυάζει τις διακηρύξεις περί καλής γειτονίας και συνεργασίας με την επιμονή στις πάγιες θέσεις της για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

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