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28.10.2026 08:28

Τραμπ: «Πολύ σύντομα» θα οργανωθεί συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι

28.10.2026 08:28
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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα (28/10) ότι «πολύ σύντομα» θα οργανωθεί συνάντηση μεταξύ του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Πολύ σύντομα θα οργανωθεί μια συνάντηση και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε μεγάλη πρόοδο», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, αναφερόμενος στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, που μαίνεται εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια.

Την Κυριακή, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι τον Νοέμβριο θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών με αμερικανική μεσολάβηση για να ξεκινήσουν εκ νέου οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που έχουν περιέλθει σε τέλμα από την αρχή της χρονιάς.

«Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε. Εάν πρόκειται για το εδαφικό ζήτημα, αυτό πρέπει να συζητηθεί σε επίπεδο ηγετών. Τα άλλα θέματα αφορούν τις τεχνικές ομάδες. Όλα αυτά θα μπορούν άρα να συζητηθούν τον Νοέμβριο», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση.

Η Ρωσία είχε ανακοινώσει δύο ημέρες νωρίτερα ότι τέτοια συνάντηση προβλέπεται τον Νοέμβριο στο Αμπού Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο πλαίσιο των πρόσφατων αμερικανικών προσπαθειών με στόχο την αναβίωση των ειρηνευτικών συνομιλιών, που είναι σε παύση από την αρχή του πολέμου των πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, στα τέλη Φεβρουαρίου.

Απευθείας συνομιλίες μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών έχουν ήδη πραγματοποιηθεί το 2025 χωρίς να καταλήξουν σε διευθέτηση της σύγκρουσης, με τις δύο πλευρές να επιμένουν στους όρους που θέτουν.

Το Κρεμλίνο έχει αποκλείσει έως τώρα κάθε προοπτική συνάντησης μεταξύ του Πούτιν και του Ζελένσκι σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία πέραν της Μόσχας.

Η Ρωσία απορρίπτει κάθε παύση των επιχειρήσεων πριν από μια συμφωνία επί της ουσίας, εκτιμώντας ότι μια εκεχειρία θα έδινε τη δυνατότητα στο Κίεβο να επανεξοπλιστεί.

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