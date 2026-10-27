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27.10.2026 23:40

Τραμπ: «Ίσως η Βενεζουέλα γίνει σύντομα η 51η πολιτεία των ΗΠΑ» (Video)

27.10.2026 23:40
trump

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Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο ένταξης της Βενεζουέλας στις ΗΠΑ ως 51ης πολιτείας, συνδέοντας την προοπτική αυτή με την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και τη συνεργασία των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα.

«Θέλω να ευχαριστήσω τη Βενεζουέλα, με την οποία έχουμε αναπτύξει μια πολύ, πολύ καλή σχέση, μια εξαιρετική σχέση», δήλωσε την Τρίτη, 27/10, ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε συγκέντρωση υποστηρικτών του στο Κόρπους Κρίστι του Τέξας, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης την άφιξη του πρώτου φορτίου ενός εκατομμυρίου βαρελιών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών, χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία σημαντική επιτυχία της κυβέρνησής του.

«Αυτή η ιστορική νίκη μάς δίνει τον έλεγχο ενός τεράστιου μέρους της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου», υποστήριξε, σημειώνοντας ότι η συμφωνία αναμένεται να ωφελήσει και το Τέξας, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του Κόρπους Κρίστι.

Η πρόταση για ένταξη της Βενεζουέλας στις ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι οι επενδύσεις δημιουργούν θέσεις εργασίας στη Βενεζουέλα σε πρωτοφανή κλίμακα, η οποία, όπως ανέφερε, θα ήταν αδιανόητη πριν από έναν χρόνο.

«Αντλούμε πολύ πετρέλαιο για εμάς, πάρα πολύ. Η Βενεζουέλα θα γίνει μια ευημερούσα χώρα και, ποιος ξέρει; Ίσως σύντομα να γίνει μια ευημερούσα 51η πολιτεία. Είναι κάτι πιθανό», δήλωσε ο Τραμπ.

«Ας το κάνουμε. Ας την κάνουμε την 51η πολιτεία. Και αντί για πρόεδρο, θα έχουμε εκλογές για κυβερνήτη. Τι θα λέγατε; Ξέρετε, έχουν πολύ πετρέλαιο», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις έγιναν ενώ ενισχύεται η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας, με τον Τραμπ να συνδέει τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης της Βενεζουέλας με την αξιοποίηση των μεγάλων πετρελαϊκών αποθεμάτων της.

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