Πεζεσκιάν σε Πούτιν: Η Μέση Ανατολή μπορεί να λύσει τα προβλήματά της χωρίς τις ΗΠΑ

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Την πεποίθηση ότι οι χώρες της Μέσης Ανατολής μπορούν να αντιμετωπίσουν τις περιφερειακές κρίσεις χωρίς την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών εξέφρασε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στη Μόσχα. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεων Τεχεράνης και Μόσχας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων.

Η συνάντηση των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (27/10), στο περιθώριο ενεργειακής συνόδου στη ρωσική πρωτεύουσα, σε μια περίοδο κατά την οποία το Ιράν και η Ρωσία διατηρούν στενές πολιτικές επαφές και ενισχυμένη οικονομική και στρατιωτική συνεργασία.

Πεζεσκιάν: Μπορούμε να συνεργαστούμε σε όλους τους τομείς

«Πιστεύω ότι είμαστε ικανοί να επιλύσουμε τα προβλήματα στην περιοχή μας χωρίς να εξαρτιόμαστε από τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

«Αν υπάρχει βούληση, και είμαι πεπεισμένος ότι υπάρχει, θα μπορέσουμε να αλληλοστηριχθούμε σε όλους τους τομείς και να αναπτύξουμε τις επιστημονικές, οικονομικές, βιομηχανικές, πολιτιστικές και στρατιωτικές σχέσεις μας», πρόσθεσε.

Η Ρωσία και το Ιράν συγκαταλέγονται στις χώρες που έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με τις βαρύτερες διεθνείς κυρώσεις, ενώ η συνεργασία τους έχει ενταθεί σημαντικά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Από την πλευρά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανέφερε ότι συζήτησε με τον Πεζεσκιάν «την κατάσταση στην περιοχή η οποία, αναμφίβολα, προκαλεί ανησυχίες», εκφράζοντας την ελπίδα «να εξελιχθεί ευνοϊκά».

Στενότερες σχέσεις Μόσχας – Τεχεράνης

Οι δηλώσεις των δύο προέδρων έρχονται σε συνέχεια των πρόσφατων διπλωματικών επαφών μεταξύ Ρωσίας και Ιράν.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, υποστήριξε ότι η συνεργασία των δύο χωρών δεν ήταν ποτέ στενότερη. Η τοποθέτησή του έγινε με αφορμή την επίσκεψη του Ρώσου ομολόγου του, Σεργκέι Λαβρόφ, στο Ιράν, την πρώτη μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, στα τέλη Φεβρουαρίου 2022.

Είχε προηγηθεί, στις αρχές Οκτωβρίου, η διαβεβαίωση του Πούτιν προς τον Πεζεσκιάν ότι η Ρωσία είναι διατεθειμένη να συμβάλει στις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.

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