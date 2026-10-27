Νανoτυραννόσαυρος πωλήθηκε για 47,3 εκατ. δολάρια – Το δεύτερο ακριβότερο απολίθωμα δεινοσαύρου (Video)

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Ένα από τα ακριβότερα απολιθώματα στον κόσμο έγινε ένας σπάνιος σκελετός Νανοτυραννόσαυρου (Nanotyrannus), ενός δεινοσαύρου που θυμίζει μικρόσωμο Τυραννόσαυρο Ρεξ. Το απολίθωμα, γνωστό με το όνομα «Τζόντι» (Jodi), πωλήθηκε την Τρίτη σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s στη Νέα Υόρκη έναντι 47,3 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό πολλαπλάσιο της αρχικής εκτίμησης των 6 έως 9 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το δεύτερο υψηλότερο τίμημα για σκελετό δεινοσαύρου

Η πώληση του «Τζόντι» αποτελεί τη δεύτερη ακριβότερη συναλλαγή για σκελετό δεινοσαύρου στην ιστορία των δημοπρασιών. Το σχετικό ρεκόρ κατέχει ο «Γκας» (Gus), ένας Τυραννόσαυρος Ρεξ που πωλήθηκε το καλοκαίρι, επίσης μέσω του Sotheby’s, έναντι 50,1 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η διαδικασία διήρκεσε περίπου 12 λεπτά, με έξι ενδιαφερόμενους να διεκδικούν το σπάνιο εύρημα μέσω διαδικτύου και τηλεφώνου. Τελικά, ο σκελετός κατέληξε σε αγοραστή που επέλεξε να παραμείνει ανώνυμος, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών.

Ο «Τζόντι» συγκαταλέγεται στους μόλις τρεις γνωστούς σκελετούς Νανοτυραννόσαυρου. Έχει ύψος 2,9 μέτρα, μήκος σχεδόν 6 μέτρα και εκτιμάται ότι έχει διατηρηθεί σε ποσοστό περίπου 70%.

Από τις αρχές του μήνα, το απολίθωμα εκτίθεται στην έδρα του Sotheby’s, στο Άπερ Μανχάταν της Νέας Υόρκης.

The sale room at #SothebysNewYork erupted into applause today as Jodi the Nanotyrannus became the second most valuable dinosaur ever sold at auction. Six bidders battled for more than 12 minutes, with Jodi nearly octupling its pre-sale estimate.



The elusive predator was the… pic.twitter.com/XvwpFhkSHy October 27, 2026

Η ανακάλυψη στη Μοντάνα και το ντοκιμαντέρ του Discovery Channel

Ο σκελετός εντοπίστηκε το 2019 σε ιδιωτική έκταση στη Μοντάνα, από την κτηνοτρόφο Τζόντι Πίρσον, προς τιμήν της οποίας πήρε και το όνομά του.

Στην ανασκαφή και την ανάκτηση του ευρήματος συμμετείχε ομάδα επαγγελματιών κυνηγών απολιθωμάτων, το έργο της οποίας παρουσιάστηκε το 2020 στη σειρά ντοκιμαντέρ «Dino Hunters» του Discovery Channel.

Σε ανακοίνωσή του, ο Sotheby’s εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την ομάδα, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της στον εντοπισμό, την ανασκαφή και τη διατήρηση του σπάνιου απολιθώματος.

«Η αφοσίωσή τους στην κατανόηση και τη διατήρηση αυτού του αξιοσημείωτου ευρήματος μάς οδήγησε σε αυτή τη στιγμή, η οποία αποδεικνύει ότι όλοι μπορούμε να συμβάλουμε σημαντικά στην επιστήμη», δήλωσε η Κασάντρα Χάτον, επικεφαλής του τμήματος επιστημών και φυσικής ιστορίας του Sotheby’s.

Νανοτυραννόσαυρος: Γιατί δεν είναι ένας νεαρός Τυραννόσαυρος Ρεξ

Ο Νανοτυραννόσαυρος έζησε κατά την Κρητιδική περίοδο, πριν από περίπου 67 εκατομμύρια χρόνια, συνυπάρχοντας με τον πολύ μεγαλύτερο και γνωστότερο συγγενή του, τον Τυραννόσαυρο Ρεξ.

Παρότι η εξωτερική ομοιότητα των δύο δεινοσαύρων είναι εντυπωσιακή, ο Νανοτυραννόσαυρος είχε περίπου το μισό μήκος ενός ενήλικου Τυραννόσαυρου Ρεξ και παρουσίαζε σημαντικές ανατομικές διαφορές.

Ειδικότερα, διέθετε αναλογικά μακρύτερα μπροστινά άκρα, μεγαλύτερα νύχια στα χέρια και λεπτότερα, λεπιδοειδή δόντια.

Για δεκαετίες, η επιστημονική κοινότητα διαφωνούσε σχετικά με την ταξινομική του ταυτότητα. Ορισμένοι παλαιοντολόγοι υποστήριζαν ότι επρόκειτο για νεαρό άτομο του Τυραννόσαυρου Ρεξ και όχι για διαφορετικό είδος.

Ωστόσο, επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε πέρυσι κατέληξε ότι ο Νανοτυραννόσαυρος αποτελεί ξεχωριστό γένος δεινοσαύρων, ενισχύοντας την άποψη ότι δεν πρόκειται απλώς για ένα πρώιμο στάδιο ανάπτυξης του Τυραννόσαυρου Ρεξ.

A Nanotyrannus skeleton known as 'Jodi' sold for $47.255 million, including fees, at Sotheby's New York, far exceeding its estimate of $6 million to $9 million pic.twitter.com/3I52ekhVOT — Reuters (@Reuters) October 27, 2026

Οι αντιδράσεις για την πώληση απολιθωμάτων σε ιδιώτες

Η δημοπρασία επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση σχετικά με την εμπορική εκμετάλλευση απολιθωμάτων ιδιαίτερης επιστημονικής αξίας.

Μέρος της επιστημονικής κοινότητας αντιτίθεται στην πώληση τόσο σημαντικών ευρημάτων σε ιδιώτες συλλέκτες, επισημαίνοντας τον κίνδυνο να περιοριστεί η πρόσβαση των ερευνητών σε πολύτιμο υλικό.

Οι επιστήμονες που εκφράζουν αυτές τις αντιρρήσεις υποστηρίζουν ότι τέτοιου είδους απολιθώματα θα πρέπει να φιλοξενούνται σε μουσεία ή άλλα επιστημονικά ιδρύματα, ώστε να διασφαλίζεται τόσο η δυνατότητα συστηματικής μελέτης τους όσο και η πρόσβαση του κοινού.

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