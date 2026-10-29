Έπεσαν τα πρώτα χιόνια: Πυκνές νιφάδες στο Μέτσοβο – 28 εκατοστά στο ορειβατικό καταφύγιο Αγράφων

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Χειμωνιάτικο σκηνικό διαμορφώνεται σε ορεινές περιοχές της χώρας, με τις πρώτες χιονοπτώσεις να ντύνουν τα τοπία στα λευκά και να δημιουργούν εντυπωσιακές εικόνες, λίγες ημέρες πριν από το τέλος του Οκτωβρίου.
Στο ορειβατικό καταφύγιο Αγράφων, σε υψόμετρο 1.536 μέτρων, το χιόνι έφτασε τα 28 εκατοστά, μεταμορφώνοντας την περιοχή σε ένα κατάλευκο τοπίο, με το χειμωνιάτικο σκηνικό να θυμίζει εικόνες από παραμύθι.
Την ίδια ώρα, έντονη χιονόπτωση σημειώθηκε και στη Μηλιά Μετσόβου, όπου οι νιφάδες άρχισαν να πέφτουν από το απόγευμα της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου, επηρεάζοντας τις μετακινήσεις στο τοπικό οδικό δίκτυο.
Σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφεται η πυκνή χιονόπτωση στη Μηλιά, με την ορατότητα να είναι περιορισμένη και τα φαινόμενα να εντείνονται κατά τις βραδινές ώρες.
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