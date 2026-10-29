Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν τρεις απάτες με λεία πάνω από 19.000 ευρώ – Ταυτοποιήθηκαν τρία άτομα

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Τρεις περιπτώσεις απάτης, με συνολική λεία που ξεπερνά τις 19.000 ευρώ, εξιχνίασαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού, ταυτοποιώντας τα στοιχεία τριών εμπλεκόμενων προσώπων.

Οι απάτες σημειώθηκαν από τα τέλη Ιουνίου του 2024 έως τις αρχές Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Η μία περίπτωση αφορούσε, σύμφωνα με την Αστυνομία, αγγελία πώλησης αυτοκινήτου, ενώ στις άλλες δύο οι δράστες φαίνεται να προσποιήθηκαν τους λογιστές, εξαπατώντας τα θύματά τους.

Εις βάρος των εμπλεκόμενων ατόμων σχηματίστηκαν δικογραφίες που αναμένεται να υποβληθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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