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29.10.2026 09:16

Θεσσαλονίκη: 41χρονος κατήγγειλε πως έξι άτομα τον βίασαν, τον βιντεοσκόπησαν και τον έριξαν στη θάλασσα

29.10.2026 09:16
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Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, πρωινές ώρες χθες εντόπισαν, στην περιοχή των Αμπελοκήπων και συνέλαβαν δύο αλλοδαπούς ηλικίας 40 και 34 ετών, σε βάρος των οποίων, σχημάτισαν δικογραφία, κατά περίπτωση, για βιασμό, απόπειρα ανθρωποκτονίας και για παράβαση των Νόμων περί όπλων και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Προηγήθηκε καταγγελία 41χρονου αλλοδαπού σύμφωνα με την οποία, ξημερώματα της 27-10-2026, σε περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, οι ανωτέρω μαζί με τέσσερα ακόμη άτομα, χρησιμοποιώντας βία, προέβησαν σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος του, με έναν εξ’ αυτών να βιντεοσκοπεί και άλλον να τον τραυματίζει στο χέρι με αιχμηρό αντικείμενο. Στη συνέχεια, αφού τον επιβίβασαν σε δίκυκλο, τον μετέφεραν στο κέντρο της πόλης, όπου τον έριξαν στη θάλασσα.

Ο καταγγέλλων, μεταφέρθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης και αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αποχώρησε.

Οι συλληφθέντες, μαζί με τη σχετική δικογραφία που σχηματίσθηκε, θα οδηγηθούν και θα υποβληθεί αντίστοιχα στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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ΠΕΜΠΤΗ 29.10.2026 10:43
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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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