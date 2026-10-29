Καιρός: Σταδιακή βελτίωση από σήμερα – Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες (video)

Takeaways by to pontiki AI Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός στη χώρα, παρά τις τοπικές βροχοπτώσεις και τις μεμονωμένες καταιγίδες που θα εκδηλωθούν σε ορισμένες περιοχές.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα περιοριστούν σταδιακά μέσα στην ημέρα και από το απόγευμα θα εντοπίζονται κυρίως στην Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, παρουσιάζοντας βαθμιαία εξασθένηση από το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυμαινόμενη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας από 19 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις έως το μεσημέρι, ενώ στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις με διαστήματα πυκνότερης συννεφιάς.

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Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει από σήμερα (29/10) ο καιρός, παρότι αναμένεται άστατος σε αρκετές περιοχές της χώρας, όπου θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τοπικές βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα βορειοανατολικά και ανατολικά ηπειρωτικά, στην Εύβοια, στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση και από το απόγευμα θα περιοριστούν κυρίως στην Κρήτη. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά καλύτερος, με λίγες νεφώσεις και αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά με ένταση 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάνουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 19 με 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τοπικά τους 23 βαθμούς.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 3 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 8 έως 21, στη Θεσσαλία από 7 έως 19, στην Ήπειρο από 5 έως 18, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 7 έως 21, στα νησιά του Ιονίου από 10 έως 19, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 11 έως 18, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 14 έως 18 και στην Κρήτη από 10 έως 19 βαθμούς.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις ενώ τοπικές βροχοπτώσεις θα εκδηλωθούν έως το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και το μεσημέρι και απόγευμα 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

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