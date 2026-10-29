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29.10.2026 10:11

Αλβανία: Πρόστιμα-μαμούθ έως 5.500 ευρώ στους διαδηλωτές από την κυβέρνηση Ράμα – Στο στόχαστρο και όσοι δεν ασκούν βία

29.10.2026 10:11
albania protest

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Στη θεσμοθέτηση προστίμου έως και 5.500 ευρώ για διαδηλωτές που συμμετέχουν σε μια διαμαρτυρία η οποία μετατρέπεται σε βίαιη, προχωράει η κυβέρνηση της Αλβανίας, σε μία προσπάθεια καταστείλει τις μαζικές διαδηλώσεις που ζητούν την παραίτησή της. Μάλιστα, το πρόστιμο αφορά ακόμα και όσους διαδηλωτές δεν ασκούν οι ίδιοι βία.

Ο Έντι Ράμα δήλωσε την Κυριακή (25/10) ότι εμπνεύστηκε από ένα γαλλικό νομοσχέδιο, το οποίο υπερψηφίστηκε από την Άνω Βουλή της Γαλλίας την Τετάρτη και καθιστά τους διαδηλωτές οικονομικά υπεύθυνους για τις ζημιές που προκαλούνται κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στον δρόμο.

Συγκεκριμένα, το νομοθετικό πακέτο, που εγκρίθηκε την Τετάρτη (28/10), προβλέπει πρόστιμα έως 500.000 λεκ για όσους παραμένουν σε συγκεντρώσεις όπου εκδηλώνονται βίαια επεισόδια ή λεηλασίες, ακόμη και αν οι ίδιοι δεν συμμετέχουν σε αυτές τις ενέργειες.

Σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει η αλβανική κυβέρνηση, οι κυρώσεις αφορούν όσους εξακολουθούν να βρίσκονται στον χώρο μιας βίαιης συγκέντρωσης παρά τις προειδοποιήσεις της αστυνομίας να αποχωρήσουν.

Το ποσό είναι ιδιαίτερα υψηλό για τα οικονομικά δεδομένα της χώρας, καθώς αντιστοιχεί σχεδόν σε έξι μέσους μηνιαίους μισθούς, με τις μέσες μικτές αποδοχές στην Αλβανία να ανέρχονται σε περίπου 930 ευρώ.

Περιορισμοί και στις συγκεντρώσεις

Οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν επίσης αυξημένες αρμοδιότητες για την αστυνομία, η οποία θα μπορεί να περιορίζει προσωρινά, για διάστημα έως 72 ωρών, τις συγκεντρώσεις κοντά σε σχολεία, νοσοκομεία και κυβερνητικά κτήρια, εφόσον διαπιστώνεται σοβαρός και άμεσος κίνδυνος βίας.

Παράλληλα, θεσπίζονται κυρώσεις για την υποκίνηση βίαιων ενεργειών μέσω διαδικτύου, καθώς και μέτρα αποζημίωσης μικρών επιχειρήσεων που υφίστανται ζημιές κατά τη διάρκεια επεισοδίων.

Από τις κυρώσεις για την παραμονή σε βίαιες συγκεντρώσεις εξαιρούνται, σύμφωνα με την κυβέρνηση, δημοσιογράφοι, υγειονομικό προσωπικό, παρατηρητές, δημόσιοι λειτουργοί εν ώρα υπηρεσίας και περαστικοί.

Τα μέτρα τίθενται άμεσα σε ισχύ, αλλά για να διατηρηθούν θα πρέπει να εγκριθούν από το αλβανικό κοινοβούλιο εντός 45 ημερών.

Η αυστηροποίηση του πλαισίου προκαλεί ανησυχίες για τον περιορισμό του δικαιώματος στη διαδήλωση, καθώς οι νέες κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν και σε πολίτες που δεν έχουν ασκήσει οι ίδιοι βία.

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