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29.10.2026 08:49

Ρωσία: 613 ουκρανικά drones κατευθύνθηκαν προς την περιοχή της Μόσχας, λέει ο δήμαρχος

29.10.2026 08:49
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Περισσότερα από 600 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατευθύνθηκαν προς την περιοχή της Μόσχας κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τα περισσότερα να αναχαιτίζονται, δήλωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργκέι Σομπιάνιν.

Η επίθεση σημειώθηκε ενώ η Μόσχα φιλοξενεί διήμερη σύνοδο Ρωσίας – Αφρικής. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, στη συνάντηση συμμετέχουν οι ηγέτες 22 αφρικανικών χωρών.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Σομπιάνιν ανέφερε ότι «613 UAV κατευθύνθηκαν προς την περιοχή της Μόσχας» από το βράδυ της Τετάρτης έως το πρωί της Πέμπτης. «Τα περισσότερα εξουδετερώθηκαν από τις δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας του υπουργείου Άμυνας σε μεγάλη απόσταση. Συνολικά 231 drones καταστράφηκαν καθώς πλησίαζαν τη Μόσχα», πρόσθεσε.

Αναφορές για ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία

Την ίδια νύχτα, οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις τους, ένα πλήγμα στην περιφέρεια Ρίβνε προκάλεσε τον θάνατο ενός άνδρα.

Οι δύο πλευρές έχουν εντείνει τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις με drones και άλλα όπλα. Παράλληλα, Ρωσία και Ουκρανία προετοιμάζονται να επαναλάβουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες τον επόμενο μήνα, με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Μόσχας, η Ουκρανία είχε εξαπολύσει περίπου 1.600 drones προς την περιοχή της πρωτεύουσας, στη μεγαλύτερη επίθεση αυτού του είδους μέσα σε μία ημέρα από την έναρξη του πολέμου.

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