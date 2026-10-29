Κραυγή αγωνίας από τους Συμβούλους Ψυχικής Υγείας: «Κινδυνεύουμε με λουκέτο και διώξεις»

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Επείγον υπόμνημα προς τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, απέστειλε η Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (ΕΕΣ), προειδοποιώντας ότι το υπό ψήφιση νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία απειλεί με επαγγελματική εξόντωση περισσότερους από 4.000 Συμβούλους Ψυχικής Υγείας ενώ παράλληλα αφήνει ξεκρέμαστους χιλιάδες πολίτες.

Οι επαγγελματίες του κλάδου εκφράζουν έντονη ανησυχία για τη βιωσιμότητά τους. Η απουσία μεταβατικών διατάξεων (άρθρο 84) σε συνδυασμό με την εισαγωγή του άρθρου 28 περί «αντιποίησης του επαγγέλματος του ψυχολόγου» δημιουργεί εκρηκτικό κλίμα.

Χιλιάδες Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας κινδυνεύουν πλέον να θεωρηθούν παράνομοι. Αυτό θα τους αναγκάσει να κλείσουν τα βιβλία τους στην Εφορία, οδηγώντας τους στην ανεργία. Η ΕΕΣ ζητά την άμεση θεσμοθέτηση ικανής μεταβατικής περιόδου, μέχρι να καθοριστούν οι επίσημες προϋποθέσεις άσκησης της Συμβουλευτικής.

Θεσμικός αποκλεισμός από το Εθνικό Παρατηρητήριο

Παρά τα επανειλημμένα αιτήματα για συνάντηση, η Πολιτεία κρατά τον κλάδο στο περιθώριο. Η ΕΕΣ καταγγέλλει τον αποκλεισμό της από τη συγκρότηση και λειτουργία του νέου «Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Ψυχοθεραπεία και την Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας».

Η εξέλιξη αυτή επιβάλλει καθεστώς επαγγελματικής «αορατότητας» σε ένα επιστημονικά καταρτισμένο δυναμικό. Σημειώνεται ότι η ΕΕΣ λειτουργεί από το 1994 με αυστηρά πρότυπα δεοντολογίας. Αριθμεί πάνω από 600 ενεργά μέλη και 3.000 εγγεγραμμένους επαγγελματίες. Παράλληλα, συνεργάζεται σταθερά με δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα (ΕΚΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) και αναγνωρισμένα ιδιωτικά κολέγια.

Το κοινωνικό κόστος μετακυλίεται στους πολίτες

Ο αποκλεισμός της Συμβουλευτικής δεν αποτελεί απλώς ένα κλαδικό ζήτημα, αλλά απειλή για τη δημόσια υγεία. Οι Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας προσφέρουν κρίσιμο έργο στην πρωτοβάθμια, προληπτική και υποστηρικτική φροντίδα.

Η παράβλεψη του ρόλου τους:

Περιορίζει την έγκαιρη πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες στήριξης.

Εντείνει τον κοινωνικό στιγματισμό.

Αποδυναμώνει το συνολικό δίκτυο κοινωνικής προστασίας.

Η ΕΕΣ καλεί την ηγεσία του υπουργείου Υγείας να μελετήσει προσεκτικά τις θέσεις της, τονίζοντας ότι η συμπερίληψη του κλάδου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για ένα Παρατηρητήριο που φιλοδοξεί να είναι πραγματικά ωφέλιμο για την κοινωνία.

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