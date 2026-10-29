Ο ΙΣΑ αναδιοργανώνει τις Επιτροπές Ελέγχου για να συνδράμουν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Πολιτείας

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Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προχωρά στην αναδιοργάνωση των Επιτροπών Ελέγχου, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους και την ενίσχυση του θεσμικού του ρόλου στην προάσπιση της δημόσιας υγείας και της ορθής άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Ωστόσο, ο επιστημονικός σύλλογος τονίζει σε ανακοίνωσή του, ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντικαταστήσει τον ελεγκτικό μηχανισμό της πολιτείας.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) είναι ένας επιστημονικός, αυτοδιοικούμενος φορέας, ο οποίος λειτουργεί με τους πόρους των μελών του και όχι με κρατική χρηματοδότηση. Εδώ και χρόνια προσφέρει σημαντικό έργο στην κοινωνία και στην Πολιτεία χωρίς να έχει λάβει ποτέ χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό.

«Όταν ο Σύλλογος αποφάσισε να αναλάβει την ευθύνη για τη χορήγηση των αδειών λειτουργίας των ιατρείων και τον έλεγχό τους στο πλαίσιο αυτής της αρμοδιότητας, το έπραξε με μοναδικό γνώμονα την πάταξη της γραφειοκρατίας, προς όφελος των ιατρών και της δημόσιας υγείας», ξεκαθαρίζει στην ανακοίνωσή του ο ΙΣΑ.

Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν, μέσω των Νομαρχιών, η αντίστοιχη διαδικασία απαιτούσε αναμονή έως και 6 μηνών ενώ σήμερα χάρη στον αποδοτικό μηχανισμό του ΙΣΑ, η αδειοδότηση ολοκληρώνεται σε μερικές μόνο ημέρες.

Ο πυρήνας της δράσης του ΙΣΑ ήταν και παραμένει η εθελοντική προσφορά. Μέσα από το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής, τα εθελοντικά ιατρεία και φαρμακεία, την παροχή φαρμάκων και υγειονομικής φροντίδας σε άπορους, αλλά και την κρίσιμη συμβολή του στην πρώτη γραμμή της πανδημίας COVID-19, ο Σύλλογος στήριξε την πατρίδα μας, σε όλες τις κρίσιμες περιόδους και τις μεγάλες κρίσεις.

Πρέπει να επισημανθεί ότι όλες αυτές οι δράσεις υλοποιούνται από εθελοντές και μάλιστα κανένα μέλος του Προεδρείου και του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνει αμοιβή, όπως γίνεται σε άλλους αντίστοιχους φορείς.

«Στόχος και αποστολή του ΙΣΑ είναι να βοηθά και να συνδράμει την Πολιτεία και μάλιστα δωρεάν, όχι όμως να την υποκαταστήσει. Ο Σύλλογος δεν μπορεί και δεν προτίθεται να αναλάβει τις ευθύνες του κρατικού ελεγκτικού μηχανισμού ούτε διαθέτει τα εργαλεία για κάτι τέτοιο.» όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Αντίθετα, ο Σύλλογος έχει ζητήσει κατ’ επανάληψη από το ΚΕΣΥ να προχωρήσει στην αυστηρή οριοθέτηση των ιατρικών ειδικοτήτων, να θεσπίσει ξεκάθαρο πλαίσιο και να καθορίσει επακριβώς, ανά ιατρική ειδικότητα και ανά ιατρείο, ποια μηχανήματα επιτρέπεται να διαθέτει ο ιατρός και ποιες ιατρικές πράξεις νομιμοποιείται να εκτελεί. Παράλληλα έχει ζητήσει την άμεση θεσμοθέτηση των εναλλακτικών μορφών ιατρικής ή πρακτικής.

Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να συνδράμει με κάθε πρόσφορο τρόπο το έργο της Πολιτείας, στο πλαίσιο των θεσμικών αρμοδιοτήτων του, χωρίς όμως να την υποκαθιστά. Η ευθύνη για τη διενέργεια των ελέγχων παραμένει πρωτίστως στους θεσμοθετημένους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς.

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