ΙΣΑ: Στις 318 οι καταγγελίες για αδόκιμες θεραπείες και ιατρικές πράξεις μετά τον θάνατο Μαζωνάκη

Takeaways by to pontiki AI Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κατέγραψε 318 καταγγελίες για αδόκιμες ιατρικές πρακτικές μέσα σε διάστημα μικρότερο του ενός μηνός, μετά τον θάνατο γνωστού τραγουδιστή.

Οι επτά υφιστάμενες Επιτροπές Ελέγχου του Συλλόγου αδυνατούν να διαχειριστούν τον αυξημένο όγκο υποθέσεων, καθώς επιβαρύνονται ήδη με την εποπτεία χιλιάδων ιατρών και φορέων υγείας.

Ο Σύλλογος ζητά από το Υπουργείο Υγείας την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου που αφορά τη συγκρότηση των Επιτροπών Ελέγχου και τη στελέχωσή τους με περισσότερα κλιμάκια.

Παράλληλα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαβιβάζει τις υποθέσεις που χρήζουν εκτεταμένης έρευνας στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας διαχείρισης.

Ο Σύλλογος αιτείται από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας τον σαφή προσδιορισμό των ιατρικών πράξεων και του εξοπλισμού ανά ειδικότητα, προκειμένου να θωρακιστεί η δημόσια υγεία.

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«Βροχή» από καταγγελίες για αδόκιμες θεραπείες και ιατρικές πρακτικές, οι οποίες έρχονται στο φως μετά τον αδόκητο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) και στην Περιφέρεια.

Συγκεκριμένα μέσα σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα, οι καταγγελίες πολιτών για πρακτικές αντίθετες με την ιατρική επιστήμη έφτασαν τις 318. Από αυτές, οι 241 υποβλήθηκαν μέσω της πλατφόρμας MedWatch και οι 77 απευθείας στον ΙΣΑ.

Η κατακόρυφη αυτή αύξηση έχει φέρει στα όριά τους τις μόλις επτά υφιστάμενες τριμελείς Επιτροπές Ελέγχου του Συλλόγου, οι οποίες έχουν ήδη υπό την εποπτεία τους:

16.500 φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)

φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) 28.500 ιατρούς

«Οι επιτροπές αυτές επιβαρύνονται καθημερινά με αδειοδοτήσεις (περίπου 25 νέα ιατρεία την εβδομάδα), τροποποιήσεις βεβαιώσεων, επανελέγχους και δειγματοληψίες, με αποτέλεσμα να απαιτούνται τουλάχιστον 20 επιτροπές για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος.

Το ζήτημα εξετάστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ την 1η Οκτωβρίου 2026. Αν και ζητήθηκε η καθολική συμμετοχή των μελών για τη συγκρότηση περισσότερων κλιμακίων, μεγάλος αριθμός μελών του ΔΣ από τις αντιπολιτευόμενες παρατάξεις αρνήθηκε να συμμετάσχει.» όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΙΣΑ και συνεχίζει: «Η άρνηση αυτή αναδεικνύει το θεσμικό πρόβλημα του Ν. 4472/2017 (άρθρο 85 παρ. 3), ο οποίος ορίζει ότι σε κάθε Επιτροπή Ελέγχου πρέπει να προεδρεύει υποχρεωτικά και σε εθελοντική βάση μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ΙΣΑ έχει ήδη ζητήσει από το Υπουργείο Υγείας την τροποποίηση της συγκεκριμένης διάταξης».

Τι ζητάει ο ΙΣΑ

Με γνώμονα τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, ο ΙΣΑ μεταφέρει τις υποθέσεις που απαιτούν εκτεταμένη επιχειρησιακή έρευνα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (πρώην ΣΕΥΥΠ) και στην Περιφέρεια, καθώς δηλώνει αντικειμενική αδυναμία να διαχειριστεί αυτόν τον πρωτοφανή όγκο ελέγχων με το υφιστάμενο πλαίσιο. Παράλληλα ζητά με επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, την άμεση αλλαγή του θεσμικού καθεστώτος των Επιτροπών Ελέγχου. Επιπλέον, ο ΙΣΑ αιτείται από το ΚΕΣΥ τον σαφή προσδιορισμό των ιατρικών πράξεων και του εξοπλισμού ανά ειδικότητα.

Εσωτερικός έλεγχος και δικλείδες ασφαλείας

Ο Σύλλογος υπογραμμίζει ότι οι σοβαρές καταγγελίες του MedWatch πρέπει να ελέγχονται από έναν οργανωμένο κρατικό μηχανισμό που διαθέτει:

Έμπειρους και εξειδικευμένους επιθεωρητές

Ουσιαστικές ελεγκτικές και ανακριτικές εξουσίες

Δυνατότητα για άμεσες, αιφνιδιαστικές επιτόπιες παρεμβάσεις και ενεργοποίηση διώξεων

Παράλληλα, το Προεδρείο του ΙΣΑ, μέσα από τον εσωτερικό έλεγχο που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα προχωρήσει στην περαιτέρω θωράκιση των διαδικασιών, με τη θέσπιση πρόσθετων δικλείδων ασφαλείας και ενισχυμένων μηχανισμών εποπτείας κατά τη διενέργεια των ελέγχων.

Σε θεσμικό επίπεδο, ο ΙΣΑ πιέζει τις Επιστημονικές Εταιρείες Κορμού και το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) να ξεκαθαρίσουν το τοπίο, ορίζοντας με ακρίβεια ποιες ιατρικές πράξεις, ποια μηχανήματα και ποιος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός αντιστοιχούν σε κάθε ειδικότητα, ώστε να κλείσουν οριστικά τα κενά αρμοδιοτήτων που θέτουν σε κίνδυνο τους ασθενείς.

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