Πλασμαφαίρεση: Μια σωτήρια ιατρική πράξη με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια που δεν έχει καμία σχέση με τις «θεραπείες ευεξίας»

Takeaways by to pontiki AI Μετά από δημόσιες συζητήσεις που προκάλεσαν ανησυχία, ειδικοί γιατροί διευκρινίζουν ότι η πλασμαφαίρεση αποτελεί μια τεκμηριωμένη, σωτήρια ιατρική πράξη και όχι θεραπεία ευεξίας.

Η διαδικασία περιλαμβάνει την εξωσωματική αφαίρεση του πλάσματος για την απομάκρυνση παθογόνων ουσιών, ενώ τα κυτταρικά στοιχεία του αίματος επιστρέφουν ανέπαφα στον ασθενή.

Η πλασμαφαίρεση εφαρμόζεται αυστηρά βάσει διεθνών ιατρικών οδηγιών για τη θεραπεία συγκεκριμένων νοσημάτων, όπως η θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα και ορισμένες νευρολογικές ή αυτοάνοσες παθήσεις.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η μέθοδος δεν έχει επιστημονική βάση ως πρακτική πρόληψης ή αποτοξίνωσης, απαιτώντας πάντα τεκμηριωμένη ιατρική διάγνωση και εξειδικευμένο προσωπικό.

Η θεραπεία διενεργείται σε νοσοκομειακό περιβάλλον με αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα και τον περιορισμό των πιθανών επιπλοκών για τους ασθενείς.

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Μετά τον τραγικό θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, η πλασμαφαίρεση βρέθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Η τροπή που πήρε η δημοσιότητα γύρω από το θέμα προκάλεσε δυσπιστία, φόβο και αναποφασιστικότητα σε ασθενείς που πραγματικά έχουν ανάγκη τη συγκεκριμένη θεραπεία.

Με σκοπό την αποκατάσταση της αλήθειας, ο Καθηγητής Θεραπευτικής-Ογκολογίας-Αιματολογίας, Θάνος Δημόπουλος, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας και ο Αιματολόγος Κωνσταντίνος Γιάννακας, προχώρησαν σε μια εμπεριστατωμένη ενημέρωση των πολιτών.

Βασισμένοι στο διεθνές ιατρικό εγχειρίδιο MSD Manuals και στις οδηγίες της Αμερικανικής Εταιρείας Αφαίρεσης (ASFA), ξεκαθαρίζουν ότι η θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος είναι μια τεκμηριωμένη, σωτήρια ιατρική πράξη και όχι μια «θεραπεία ευεξίας».

Τι είναι η πλασμαφαίρεση και πώς λειτουργεί

Η αφαίρεση αποτελεί μια εξωσωματική διαδικασία κατά την οποία το αίμα απομακρύνεται προσωρινά από τον ασθενή, φιλτράρεται για να αφαιρεθούν επιβλαβή συστατικά και επιστρέφει στον οργανισμό. Όταν ο διαχωρισμός αφορά το πλάσμα, η διαδικασία ονομάζεται πλασμαφαίρεση, ενώ όταν αφορά κύτταρα, ονομάζεται κυτταροαφαίρεση.

Κατά τη θεραπευτική ανταλλαγή, το αίμα περνά από έναν ειδικό διαχωριστή κυττάρων. Το πλάσμα που περιέχει την παθολογική ουσία απορρίπτεται.

Αντίθετα, όλα τα κυτταρικά στοιχεία (ερυθρά και λευκά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια) επιστρέφουν ανέπαφα στον ασθενή, πράγμα που σημαίνει ότι ο ασθενής δεν «χάνει αίμα».

Το υγρό που απορρίπτεται αντικαθίσταται συνήθως από διάλυμα αλβουμίνης 5%, το οποίο προτιμάται καθώς ελαχιστοποιεί τις αλλεργικές αντιδράσεις και τον κίνδυνο μετάδοσης λοιμώξεων. Νωπό κατεψυγμένο πλάσμα χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά στην περίπτωση της θρομβωτικής θρομβοπενικής πορφύρας.

Η διαδικασία μοιάζει οπτικά με την αιμοκάθαρση, αλλά έχει την ιδιαιτερότητα να απομακρύνει ουσίες που είναι συνδεδεμένες με πρωτεΐνες. Μία και μόνο συνεδρία ανταλλαγής ενός όγκου πλάσματος μπορεί να καθαρίσει περίπου το 65% των κυκλοφορούντων επιβλαβών στοιχείων.

Συγκεκριμένες ιατρικές ενδείξεις

Το επιστημονικό κριτήριο για την εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης είναι αυστηρό: προσφέρει όφελος μόνο όταν το πλάσμα περιέχει έναν γνωστό παθογόνο παράγοντα (όπως αυτοαντισώματα) και η διαδικασία τον αφαιρεί ταχύτερα από τον ρυθμό που τον παράγει ο οργανισμός.

Για τον λόγο αυτό, συνδυάζεται σχεδόν πάντα με ανοσοκατασταλτική αγωγή, ώστε να μπλοκαριστεί η νέα παραγωγή των βλαβερών ουσιών.

Σύμφωνα με την 9η έκδοση των κατευθυντήριων οδηγιών της ASFA (2023), υπάρχουν 166 τεκμηριωμένες ενδείξεις, οι οποίες ταξινομούνται σε τέσσερις κατηγορίες.

Στις κυριότερες περιλαμβάνονται:

• Θρομβωτική Θρομβοπενική Πορφύρα (TTP): Η κατηγορία όπου η πλασμαφαίρεση προσφέρει πραγματική ίαση και όχι απλή ανακούφιση (Κατηγορία Ι).

• Νευρολογικά Νοσήματα: Σύνδρομο Guillain-Barré, μυασθένεια gravis και οξεία κεντρική απομυελίνωση.

• Αιματολογικές και Αυτοάνοσες Παθήσεις: Σύνδρομο Goodpasture (αντι-GBM νόσος), κρυοσφαιριναιμία και σοβαρές επιπλοκές της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας.

• Εξειδικευμένες Εφαρμογές: Αφαίρεση LDL για ανθεκτική οικογενή υπερχοληστερολαιμία, εξωσωματική φωταφαίρεση για τη χρόνια νόσο του μοσχεύματος κατά του ξενιστή (GVHD), καθώς και αντιμετώπιση απόρριψης μοσχευμάτων καρδιάς ή πνεύμονα.

Πρωτόκολλα ασφάλειας και εξατομίκευση

Αν και η αφαίρεση είναι γενικά καλά ανεκτή, παραμένει μια επεμβατική πράξη με πιθανές επιπλοκές, οι οποίες ωστόσο αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά μέσα από αυστηρά ιατρικά πρωτόκολλα:

• Διαχείριση Φλεβικού Καθετήρα: Η τοποθέτηση γίνεται αποκλειστικά από εκπαιδευμένο προσωπικό με άσηπτη τεχνική για την αποφυγή λοιμώξεων, αιμορραγίας ή πνευμοθώρακα.

• Πρόληψη Υποασβεστιαιμίας: Το αντιπηκτικό (κιτρικό) που χρησιμοποιείται μπορεί να μειώσει το ασβέστιο στο αίμα, γεγονός που προλαμβάνεται με χορήγηση ασβεστίου και ρύθμιση της ταχύτητας της ροής.

• Συνεχής Παρακολούθηση: Για την αποφυγή πυρετού, ρίγους ή υπότασης, ο ασθενής βρίσκεται υπό διαρκή επίβλεψη, ενώ η χρήση αλβουμίνης αντί για πλάσμα δότη μειώνει κατακόρυφα τους κινδύνους.

• Ένα τυπικό θεραπευτικό σχήμα περιλαμβάνει 5 έως 6 συνεδρίες σε διάστημα 10-14 ημερών, με την κάθε συνεδρία να διαρκεί από 1,5 έως 3 ώρες. Ο όγκος, η συχνότητα και η διάρκεια εξατομικεύονται πλήρως από την αιματολογική ομάδα.

Η κρίσιμη διαχωριστική γραμμή από την «Ευεξία»

Η παρεξήγηση και ο φόβος γύρω από την πλασμαφαίρεση πηγάζουν σε μεγάλο βαθμό από τη σύγχυσή της με εμπορικές πρακτικές «αποτοξίνωσης» ή «ευεξίας».

Οι ειδικοί τονίζουν κατηγορηματικά ότι η θεραπευτική πλασμαφαίρεση δεν έχει καμία επιστημονική βάση ως μέτρο πρόληψης ή γενικής αποτοξίνωσης.

Είναι μια σοβαρή ιατρική παρέμβαση που απαιτεί τεκμηριωμένη διάγνωση. Η απόφαση για την εφαρμογή της λαμβάνεται αποκλειστικά από γιατρούς με βάση αυστηρά κλινικά κριτήρια και ο ασθενής δεν αντιμετωπίζεται ποτέ ως «πελάτης».

Συμπέρασμα

Η πλασμαφαίρεση δεν αποτελεί ούτε πειραματική μέθοδο ούτε λύση απελπισίας. Είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη, επιστημονικά οχυρωμένη και άμεσα σωτήρια θεραπεία.

Όταν διενεργείται σε εξειδικευμένα κέντρα, από εκπαιδευμένο προσωπικό και με βάση τα επίσημα ιατρικά πρωτόκολλα, η ασφάλειά της είναι δεδομένη και οφείλει να εμπνέει εμπιστοσύνη και όχι φόβο.

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