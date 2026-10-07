ΕΙΝΑΠ: Να σταματήσουν οι διώξεις στους εργαζόμενους και τους γιατρούς του ΨΝΑ

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Την άμεση παύση των διώξεων κατά των εργαζομένων και γιατρών του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αθηνών, ζητάει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά, εκφράζοντας την πλήρη συμπαράστασή του στο προεδρείο του Ενιαίου Συλλόγου Εργαζομένων του νοσοκομείου.

Η αντίδραση της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) έρχεται σε συνέχεια της κλήσης μελών του σωματείου και γιατρών του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΨΝΑ) ως υπόπτων και κατηγορουμένων στο πλαίσιο Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ). Σημειώνεται ότι η διαδικασία κινήθηκε με αφορμή τα γεγονότα της πυρκαγιάς στο Ποικίλο Όρος στις 31 Ιουλίου 2026, με την κατηγορία ότι οι εργαζόμενοι «επιτέθηκαν» στον υπουργό Υγείας.

Οι διωκόμενοι υγειονομικοί

Μεταξύ των προσώπων που καλούνται στο πλαίσιο της ΕΔΕ περιλαμβάνεται σύσσωμο το προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Συλλόγου Εργαζομένων ΨΝΑ, καθώς και εκπρόσωποι των γιατρών. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους:Ε. Γκιτάκου (Πρόεδρος σωματείου, Επικουρική Ψυχολόγος), Ε. Τσομάκα (Γραμματέας, Ειδικευμένη Ψυχίατρος ΕΣΥ), Θ. Δημουλάς (Αντιπρόεδρος, Νοσηλευτής), Ν. Χαϊντάρ (Αν. Γραμματέας, Ειδικευόμενος Ψυχίατρος),Α. Πούλος (Ταμείας, Ειδικός Θεραπευτής), Τ. Λιβέρη (Εφημερεύουσα επικουρική ψυχίατρος την ημέρα του συμβάντος και εκλεγμένη στην 5μελή Επιτροπή της ΕΙΝΑΠ ΨΝΑ), Σ. Τσατσαρώνη (Ειδικευόμενος ψυχίατρος).

Συνολικά, ανάμεσα στους διωκόμενους βρίσκονται ειδικευμένοι και ειδικευόμενοι γιατροί, συμπεριλαμβανομένων τριών εκλεγμένων εκπροσώπων στην πενταμελή επιτροπή της ΕΙΝΑΠ.

Καταγγελίες για προσπάθεια φίμωσης

Η ΕΙΝΑΠ χαρακτηρίζει την ενέργεια του υπουργού Υγείας απαράδεκτη, σημειώνοντας ότι η ανάδειξη των ελλείψεων στην πυροπροστασία, τη στελέχωση και η διεκδίκηση ασφαλών συνθηκών εργασίας βαφτίστηκαν σκόπιμα ως «επίθεση». Σύμφωνα με την Ένωση, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, μαζί με το προσωπικό της βάρδιας, συνέβαλαν καθοριστικά στην προστασία των ασθενών και του νοσοκομείου κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, με πολλούς από αυτούς να προσέρχονται εθελοντικά, διακόπτοντας τις άδειες και τα ρεπό τους.

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί την απαρχή ενός νέου κύματος γενίκευσης των συνδικαλιστικών διώξεων ενάντια στους υγειονομικούς όλης της χώρας. Συμπληρώνει, μάλιστα, ότι επιχειρείται η φίμωση των εκλεγμένων εκπροσώπων, καθώς η πολιτική ηγεσία επιχειρεί να αποκρύψει τα πραγματικά προβλήματα των υποδομών.

Αιτήματα και κινητοποιήσεις

Η Ένωση καλεί το υπουργείο Υγείας και τη Διοίκηση της 2ης Υ.Πε. να προχωρήσουν στην άμεση παύση των διώξεων και να εστιάσουν στην επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που απορρέουν από την υποστελέχωση και την εφαρμοζόμενη ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Επιπλέον η ΕΙΝΑΠ ξεκαθαρίζουν ότι η συνδικαλιστική δράση δεν πρόκειται να καμφθεί, δηλώνει τη δημόσια στήριξή της στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων του ΨΝΑ ενώ παράλληλα απευθύνει κάλεσμα για μαζική συμμετοχή σε αυτές.

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