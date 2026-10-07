Πανελλαδική έρευνα: Ποιες είναι οι ανάγκες ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα και των φροντιστών τους

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Περισσότερη ενημέρωση, υποστήριξη και πλοήγηση από τους ειδικούς, επιθυμούν οι ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα και οι φροντιστές τους, από τη στιγμή της διάγνωσης της νόσου, της θεραπείας έως την επιβίωση, τη φροντίδα και φυσικά το πένθος, που πρέπει πολύ συχνά να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι που μένουν πίσω.

Τα παραπάνω είναι τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας του FairLife Φροντίδα και Πρόληψη για τον Καρκίνο του Πνεύμονα με τίτλο: «Χαρτογράφηση εμπειριών και αναγκών ανθρώπων που επηρεάζονται από τον καρκίνο του πνεύμονα» στην Ελλάδα.

Η μελέτη φέρνει στο φως δύο ιδιαίτερα ανησυχητικά ευρήματα: η ψυχική επιβάρυνση αγγίζει το 70% των ανθρώπων σε πένθος και το 69% των φροντιστών, ενώ την ίδια στιγμή καταγράφεται σοβαρό έλλειμμα ενημέρωσης, καθώς το 43,8% των ασθενών δεν γνωρίζει αν έχει εντοπιστεί κάποιος βιοδείκτης για τη νόσο του και το 42% δεν είχε καμία ενημέρωση για διαθέσιμες κλινικές μελέτες.

Η πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια της εμπειρίας που συγκεντρώθηκε μέσα από το BREATH, το Δωρεάν Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης της FairLife L.C.C. Αναλυτικά από τον Ιούνιο 2022 έως τον Ιούνιο 2026 υποστήριξε 1.302 ωφελούμενους με 7.707 ώρες ψυχολογικής υποστήριξης σε 2.383 συνεδρίες και 38 ομάδες. Πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο–Απρίλιο 2026 με 205 εθελοντές (48 ασθενείς, 25 επιζώντες, 42 φροντιστές, 90 σε πένθος).

Το 79% ήταν γυναίκες, το 55,1% διέμενε εκτός Αττικής και το 68,3% ανήκε στην ηλικιακή ομάδα 45–64 ετών.

Κύρια Ευρήματα: Η Φροντίδα Πέρα από τη Θεραπεία

Η έρευνα αναδεικνύει ότι οι ανάγκες των ανθρώπων παραμένουν υψηλές σε κάθε στάδιο της διαδρομής, επηρεάζοντας βαθιά την καθημερινότητά τους.

Ψυχικό βάρος: Άγχος αναφέρει το 64,6% των ασθενών και το 69% των φροντιστών . Ο φόβος επανεμφάνισης ταλαιπωρεί το 60% των επιζώντων , ενώ η θλίψη κυριαρχεί στο 70% των ατόμων σε πένθος .

Άγχος αναφέρει το και το . Ο φόβος επανεμφάνισης ταλαιπωρεί το , ενώ η θλίψη κυριαρχεί στο . Κενά σε βιοδείκτες & κλινικές μελέτες: Το 45,9% όσων απάντησαν δεν έλαβε καμία εξήγηση για τον βιοδείκτη του, ενώ το 42% δήλωσε ότι δεν ενημερώθηκε ποτέ για διαθέσιμες κλινικές μελέτες .

Το για τον βιοδείκτη του, ενώ το . Οικονομικές δυσκολίες: Το πρόβλημα παραμένει και μετά τη θεραπεία για το 68,8% των ασθενών και το 60% των επιζώντων .

Το πρόβλημα παραμένει και μετά τη θεραπεία για το και το . Η πρόκληση των φροντιστών: Το 40,5% φροντίζει τον ασθενή εντελώς μόνο του και το 45,2% αδυνατεί να βρει χρόνο για προσωπική ξεκούραση.

Το και το για προσωπική ξεκούραση. Η διαδρομή του πένθους: Το 87,8% των ανθρώπων σε πένθος είχε υπάρξει φροντιστής. Μετά την απώλεια, το 44% απομονώθηκε κοινωνικά, ενώ το 75,6% ζητά οργανωμένη υποστήριξη πένθους.

Σύγκλιση με την Ευρωπαϊκή Πραγματικότητα

Τα δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι η κατάσταση στην Ελλάδα χρήζει άμεσης βελτίωσης σε σχέση με το εξωτερικό.

Ψυχική υγεία: Σύμφωνα με τη 10η Έκθεση του Lung Cancer Europe, το 71,7% στην Ελλάδα αναφέρει αρνητική επίδραση στην ψυχική υγεία , έναντι 61,2% στην Ευρώπη .

Σύμφωνα με τη 10η Έκθεση του Lung Cancer Europe, το , έναντι . Πρόσβαση σε βοήθεια: Μόλις το 10,3% των Ελλήνων έλαβε ψυχοκοινωνική υποστήριξη κατά τη διάγνωση, σε σύγκριση με το 28,7% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Διαφορετικές Ανάγκες και Επόμενα Βήματα

Οι ανάγκες της κοινότητας δεν είναι ενιαίες, αλλά διαφοροποιούνται ανάλογα με το προσωπικό βίωμα του καθενός.

Αιτήματα υποστήριξης: Από τους 123 συμμετέχοντες που ζήτησαν συνέχεια επικοινωνίας, το 44,7% επιθυμεί ατομική ψυχολογική υποστήριξη , το 27,6% webinars , το 25,2% καθοδήγηση για κοινωνικές παροχές και το 22,8% ομάδες peer support .

Από τους 123 συμμετέχοντες που ζήτησαν συνέχεια επικοινωνίας, το , το , το και το . Προσφορά στην κοινότητα: Το 52% δηλώνει πρόθυμο να συμμετέχει σε μελλοντικές μελέτες και το 48% επιθυμεί να μοιραστεί την προσωπική του ιστορία για να βοηθήσει άλλους.

Συνολικά, η χαρτογράφηση της FairLife L.C.C. αποτυπώνει μια πραγματικότητα στην οποία η φροντίδα στον καρκίνο του πνεύμονα δεν περιορίζεται στη θεραπεία της νόσου. Η ανάγκη για κατανοητή ενημέρωση, ψυχολογική υποστήριξη, κοινωνική και πρακτική πλοήγηση, στήριξη των φροντιστών και φροντίδα στο πένθος διατρέχει διαφορετικά στάδια και διαφορετικούς ανθρώπους.

Σε αυτή την κατεύθυνση, το BREATH αποτελεί ήδη ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που ανταποκρίνεται σε πολλές από τις ανάγκες που αναδεικνύει η χαρτογράφηση. Στόχος της FairLife L.C.C. είναι να συνεχίσει να αναπτύσσει το BREATH και να ενισχύει τις συνεργασίες ώστε κάθε άνθρωπος που επηρεάζεται από τον καρκίνο του πνεύμονα, σε όποιο σημείο της Ελλάδας κι αν βρίσκεται, να μπορεί να έχει πρόσβαση στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη που χρειάζεται.

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