Πανελλαδική έρευνα: Ποιες είναι οι ανάγκες ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα και των φροντιστών τους

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Περισσότερη ενημέρωση, υποστήριξη και πλοήγηση από τους ειδικούς, επιθυμούν οι ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα και οι φροντιστές τους, από τη στιγμή της διάγνωσης της νόσου, της θεραπείας έως την επιβίωση, τη φροντίδα και φυσικά το πένθος, που πρέπει πολύ συχνά να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι που μένουν πίσω.
Τα παραπάνω είναι τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας του FairLife Φροντίδα και Πρόληψη για τον Καρκίνο του Πνεύμονα με τίτλο: «Χαρτογράφηση εμπειριών και αναγκών ανθρώπων που επηρεάζονται από τον καρκίνο του πνεύμονα» στην Ελλάδα.
Η μελέτη φέρνει στο φως δύο ιδιαίτερα ανησυχητικά ευρήματα: η ψυχική επιβάρυνση αγγίζει το 70% των ανθρώπων σε πένθος και το 69% των φροντιστών, ενώ την ίδια στιγμή καταγράφεται σοβαρό έλλειμμα ενημέρωσης, καθώς το 43,8% των ασθενών δεν γνωρίζει αν έχει εντοπιστεί κάποιος βιοδείκτης για τη νόσο του και το 42% δεν είχε καμία ενημέρωση για διαθέσιμες κλινικές μελέτες.
Η πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια της εμπειρίας που συγκεντρώθηκε μέσα από το BREATH, το Δωρεάν Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης της FairLife L.C.C. Αναλυτικά από τον Ιούνιο 2022 έως τον Ιούνιο 2026 υποστήριξε 1.302 ωφελούμενους με 7.707 ώρες ψυχολογικής υποστήριξης σε 2.383 συνεδρίες και 38 ομάδες. Πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο–Απρίλιο 2026 με 205 εθελοντές (48 ασθενείς, 25 επιζώντες, 42 φροντιστές, 90 σε πένθος).
Το 79% ήταν γυναίκες, το 55,1% διέμενε εκτός Αττικής και το 68,3% ανήκε στην ηλικιακή ομάδα 45–64 ετών.
Η έρευνα αναδεικνύει ότι οι ανάγκες των ανθρώπων παραμένουν υψηλές σε κάθε στάδιο της διαδρομής, επηρεάζοντας βαθιά την καθημερινότητά τους.
Τα δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι η κατάσταση στην Ελλάδα χρήζει άμεσης βελτίωσης σε σχέση με το εξωτερικό.
Οι ανάγκες της κοινότητας δεν είναι ενιαίες, αλλά διαφοροποιούνται ανάλογα με το προσωπικό βίωμα του καθενός.
Συνολικά, η χαρτογράφηση της FairLife L.C.C. αποτυπώνει μια πραγματικότητα στην οποία η φροντίδα στον καρκίνο του πνεύμονα δεν περιορίζεται στη θεραπεία της νόσου. Η ανάγκη για κατανοητή ενημέρωση, ψυχολογική υποστήριξη, κοινωνική και πρακτική πλοήγηση, στήριξη των φροντιστών και φροντίδα στο πένθος διατρέχει διαφορετικά στάδια και διαφορετικούς ανθρώπους.
Σε αυτή την κατεύθυνση, το BREATH αποτελεί ήδη ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που ανταποκρίνεται σε πολλές από τις ανάγκες που αναδεικνύει η χαρτογράφηση. Στόχος της FairLife L.C.C. είναι να συνεχίσει να αναπτύσσει το BREATH και να ενισχύει τις συνεργασίες ώστε κάθε άνθρωπος που επηρεάζεται από τον καρκίνο του πνεύμονα, σε όποιο σημείο της Ελλάδας κι αν βρίσκεται, να μπορεί να έχει πρόσβαση στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη που χρειάζεται.
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