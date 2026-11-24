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Οι φυσικές καταστροφές δεν αφήνουν πίσω τους μόνο καμένα δάση, πλημμυρισμένα σπίτια και κατεστραμμένες καλλιέργειες. Αφήνουν και έναν οικονομικό λογαριασμό που μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο, αφαιρώντας εισόδημα από τις τοπικές κοινωνίες, περιορίζοντας την ανάπτυξη και επιβαρύνοντας τον κρατικό προϋπολογισμό. Και το χειρότερο είναι ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να πληρώνει πολύ περισσότερα για την αποκατάσταση των ζημιών παρά να επενδύει συστηματικά στην πρόληψή τους.

Τα στοιχεία νέας μελέτης του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή αποτυπώνουν το πραγματικό οικονομικό αποτύπωμα της κλιματικής κρίσης. Από τη Ρόδο και τη Θεσσαλία μέχρι τις αγροτικές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, οι πυρκαγιές, οι καύσωνες, η ξηρασία και οι πλημμύρες δημιουργούν απώλειες εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες δεν περιορίζονται στη χρονιά της καταστροφής.

Το πλέον ανησυχητικό εύρημα αφορά το δημόσιο χρέος. Εάν καταστροφές αντίστοιχες του 2023 επαναλαμβάνονται κάθε τρία χρόνια από το 2027, το ελληνικό χρέος το 2038 θα μπορούσε να είναι κατά 1 έως 3 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ υψηλότερο από τις σημερινές μεσοπρόθεσμες προβλέψεις.

Ο λογαριασμός ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο

Η οικονομική επιβάρυνση αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στα στοιχεία του 2023.

Οι απώλειες δημοσιονομικών εσόδων εξαιτίας της μειωμένης οικονομικής δραστηριότητας υπολογίζονται σε περίπου 400 εκατ. ευρώ. Την ίδια χρονιά, οι αποζημιώσεις και τα κρατικά μέτρα στήριξης μετά τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες ανήλθαν σε περίπου 745 εκατ. ευρώ, σε τιμές 2025.

Πρόκειται για δύο επιβαρύνσεις που, αθροιστικά, προσεγγίζουν τα 1,15 δισ. ευρώ, χωρίς να αποτελούν το συνολικό οικονομικό κόστος των καταστροφών.

Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο εάν συνυπολογιστεί ότι από το 2024 ο κρατικός προϋπολογισμός προβλέπει ετήσιο κονδύλι 600 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των πληγέντων και την πρόληψη φυσικών καταστροφών.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι συντάκτες της μελέτης, τα χρήματα αυτά δαπανώνται κάθε χρόνο χωρίς να δημιουργείται αποθεματικό για τις επόμενες κρίσεις.

Φωτογραφία αρχείου

Η Ρόδος πληρώνει και τα επόμενα καλοκαίρια

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα ευρήματα για τις επιπτώσεις των πυρκαγιών στον τουρισμό.

Η μεγάλη καταστροφή στη Ρόδο τον Ιούλιο του 2023, όταν κάηκε έκταση που αντιστοιχούσε στο 6,9% των Δωδεκανήσων, εξακολουθεί να έχει οικονομικές συνέπειες και μετά το καλοκαίρι της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τη μελέτη, έως το τρίτο έτος μετά την καταστροφή, η προστιθέμενη αξία των υπηρεσιών που σχετίζονται με τον τουρισμό εκτιμάται ότι είναι περίπου 4,8% χαμηλότερη από το επίπεδο στο οποίο θα βρισκόταν χωρίς την πυρκαγιά.

Η απώλεια υπολογίζεται σε περίπου 73 εκατ. ευρώ ετησίως.

Το σημαντικότερο είναι ότι το μεγαλύτερο πλήγμα δεν καταγράφεται τη χρονιά που εκδηλώνεται η πυρκαγιά, αλλά την επόμενη τουριστική περίοδο, όταν επηρεάζονται οι κρατήσεις και παραμένουν προβλήματα στις υποδομές.

Η ξηρασία αφαιρεί 240 εκατ. από τη γεωργία

Εξίσου σοβαρές είναι οι επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα.

Μία χρονιά με ακραίους καύσωνες και ξηρασία, όπως το 2022 ή το 2023, περιορίζει την ανάπτυξη της γεωργίας κατά περίπου 3 ποσοστιαίες μονάδες σε κάθε περιοχή της χώρας.

Σε εθνικό επίπεδο, η απώλεια αγροτικής προστιθέμενης αξίας υπολογίζεται μεταξύ 200 και 240 εκατ. ευρώ.

Οι μεγαλύτερες αναλογικά επιπτώσεις εμφανίζονται στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, του Ιονίου και στην Κρήτη, ενώ στην ηπειρωτική Ελλάδα οι συνέπειες στο περιφερειακό εισόδημα είναι εντονότερες λόγω της μεγαλύτερης συμμετοχής της γεωργίας στην οικονομική δραστηριότητα.

Ανησυχητική είναι και η αύξηση των ημερών καύσωνα. Από μόλις 2,7 ημέρες ετησίως κατά μέσο όρο την περίοδο 2002–2006, έφτασαν τις 13,5 ημέρες την περίοδο 2021–2025. Μάλιστα, το 2024 καταγράφηκαν 28,7 ημέρες καύσωνα.

Ανασφάλιστα νοικοκυριά, εκτεθειμένο Δημόσιο

Η χαμηλή ασφαλιστική κάλυψη αποτελεί μία ακόμη σοβαρή αδυναμία της ελληνικής οικονομίας.

Μόλις το 14% περίπου των νοικοκυριών διαθέτει ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, ενώ λιγότερο από το 20% των ζημιών που προκλήθηκαν από το 2000 καλυπτόταν ασφαλιστικά.

Αυτό σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος του κόστους καταλήγει είτε στις οικογένειες που χάνουν περιουσίες και εισόδημα είτε στο κράτος, το οποίο καλείται να χρηματοδοτήσει αποζημιώσεις και έργα αποκατάστασης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Daniel, που προκάλεσε ζημιές άνω των 2 δισ. ευρώ στη Θεσσαλία το 2023. Παρότι η μελέτη δεν εντοπίζει σαφή επίδραση στον περιφερειακό ρυθμό ανάπτυξης, οι ζημιές στις υποδομές, στις κατοικίες και στις καλλιέργειες δημιούργησαν τεράστιες ανάγκες αποκατάστασης.

Πέντε προτάσεις για να περιοριστεί το κόστος

Το Γραφείο Προϋπολογισμού εισηγείται τη δημιουργία πολυετούς ταμείου φυσικών καταστροφών, ώστε τα διαθέσιμα κονδύλια να συσσωρεύονται στις χρονιές με λιγότερες ζημιές.

Παράλληλα, προτείνει την ενσωμάτωση των κλιματικών κινδύνων στις δημοσιονομικές προβλέψεις, τη διεύρυνση της ασφαλιστικής κάλυψης μέσω συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και τη μετατόπιση πόρων προς αντιπλημμυρικά έργα, άρδευση, υδροδότηση και πρόληψη πυρκαγιών.

Ζητά επίσης μεγαλύτερης διάρκειας στήριξη των τουριστικών περιοχών που πλήττονται από μεγάλες πυρκαγιές.

Το συμπέρασμα της μελέτης είναι σαφές: η κλιματική κρίση έχει ήδη μετατραπεί σε δημοσιονομικό και αναπτυξιακό κίνδυνο. Και όσο η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις καταστροφές κυρίως εκ των υστέρων, τόσο ο λογαριασμός θα μεγαλώνει, μεταφέροντας το κόστος στις τοπικές κοινωνίες, στους φορολογουμένους και στις επόμενες γενιές.

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