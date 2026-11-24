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Ξεκινούν σήμερα, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, το απόγευμα οι πληρωμές κύριων και επικουρικών συντάξεων Δεκεμβρίου, ενώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν δει χρήματα στους λογαριασμούς τους και οι 4,3 εκατ. περίπου συνταξιούχοι όλων των Ταμείων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΦΚΑ, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.
Η πρώτη καταβολή έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου και αφορά τους συνταξιούχους που προέρχονται από τα πρώην Ταμεία μη μισθωτών.
Η επόμενη φάση των πληρωμών αναμένεται την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου και αφορά τους συνταξιούχους που προέρχονται από τα πρώην Ταμεία μισθωτών.
Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας, δηλαδή την Τρίτη 24 Νοεμβρίου και την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου αντίστοιχα.
Οι πληρωμές ύψους 1.342.580.546,38 ευρώ των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Δεκεμβρίου θα διενεργηθούν για 2.653.607 μη μισθωτούς την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου.
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Οι πληρωμές ύψους 1.111.720.122,14 ευρώ των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Δεκεμβρίου θα διενεργηθούν για 1.646.363 μισθωτούς την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.
Συγκεκριμένα:
Τέλος, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.
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