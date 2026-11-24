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Πτωτικά κινούνται οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου στις συναλλαγές της Τρίτης (24.11.2026) ως αποτέλεσμα των ενδείξεων για αυξημένη προσφορά εν μέσω χειμώνα.

Το αργό πετρέλαιο τύπου Brent βρέθηκε κάτω από τα 90 δολάρια ανά βαρέλι, μετά από απότομη πτώση στην προηγούμενη συνεδρίαση σε χαμηλό τριμήνου, καθώς οι ενδείξεις για ανανεωμένες διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν άσκησαν πιέσεις στην αγορά ταυτόχρονα με την αύξηση της προσφοράς.

Το Brent κινείται χαμηλότερα από τα 89 δολάρια το βαρέλι ενώ στο ίδιο μοτίβο και το αμερικανικού τύπου αργό, WTI, βρέθηκε κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, είχε συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Κατάρ σχετικά με το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε επίσης περαιτέρω πλήγματα κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, αν και προειδοποίησε ότι η στρατιωτική δράση θα μπορούσε να επαναληφθεί μετά την Πρωτοχρονιά, εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών, με το Ιράν να απαιτεί την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και των κυρώσεων, προτού προχωρήσει σε πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Παράλληλα, οι αποστολές αργού πετρελαίου μέσω της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού έχουν μειωθεί αυτόν τον μήνα. Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, η μέση ροή κατά το δεκαήμερο έως τις 19 Νοεμβρίου διαμορφώθηκε περίπου στα 9,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, έναντι 12,2 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως τον Οκτώβριο.

Στα 90 ευρώ διαπραγματεύεται το φυσικό αέριο

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη διατηρούνται πάνω από τα 89 ευρώ ανά MWh την Τρίτη (24.11.2026), αφού στην προηγούμενη συνεδρίαση είχαν αγγίξει ενδοημερήσιο υψηλό 96 ευρώ ανά MWh, καθώς οι προβλέψεις για κύμα ψύχους ενέτειναν τις ανησυχίες σχετικά με τον ήδη επιβαρυμένο εφοδιασμό της περιοχής.

Οι πιο πρόσφατες προβλέψεις κάνουν λόγο για συνθήκες ψυχρότερες από το κανονικό στη Βορειοδυτική Ευρώπη, οι οποίες αναμένεται να διαρκέσουν έως τις αρχές Δεκεμβρίου.

Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για θέρμανση και να επιταχύνει την άντληση αποθεμάτων φυσικού αερίου. Επιπλέον, οι προβλέψεις για ασθενέστερους ανέμους στη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Δανία στα μέσα της εβδομάδας ενδέχεται να περιορίσουν την παραγωγή αιολικής ενέργειας, αναγκάζοντας ενδεχομένως τους παραγωγούς να αυξήσουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φυσικού αερίου, ώστε να καλυφθεί το έλλειμμα.

Τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη βρίσκονταν σε επίπεδα χαμηλότερα του 69% της χωρητικότητάς τους (στο 68,91%), ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από τους εποχικούς μέσους όρους. Αυτό αφήνει την περιοχή με περιορισμένα περιθώρια ασφαλείας απέναντι σε ακραίο χειμερινό ψύχος ή περαιτέρω διαταραχές στον εφοδιασμό.

Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και σε ορισμένες περιοχές της Ασίας, γεγονός που ενδέχεται να εντείνει τον ανταγωνισμό για τα διαθέσιμα φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

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