ΕΙΝΑΠ: Σοβαρές δυσλειτουργίες και αναπάντητα ερωτήματα για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία

Takeaways by to pontiki AI Οι νοσοκομειακοί γιατροί εκφράζουν...

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Έντονες αντιδράσεις και προβληματισμό, προκαλεί στους νοσοκομειακούς γιατρούς, η επικείμενη εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τους νοσηλευόμενους ασθενείς του ΕΣΥ. Παρά το γεγονός ότι το υπουργείο Υγείας προωθεί το μέτρο ως ένα βήμα εκσυγχρονισμού, οι νοσοκομειακοί γιατροί εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις πριν καλά-καλά ξεκινήσει η επίσημη λειτουργία του.

Το νέο σύστημα έχει ήδη ξεκινήσει να δοκιμάζεται σε ορισμένα νοσηλευτικά ιδρύματα ενώ η πιλοτική του εφαρμογή όλα τα δημόσια νοσοκομεία, αναμένεται να ξεκινήσει επίσημα στις 12 Οκτωβρίου. Ωστόσο, το κλίμα στις τάξεις των λειτουργών της υγείας είναι ιδιαίτερα βαρύ, καθώς τα πρώτα δείγματα γραφής από τις δοκιμαστικές λειτουργίες ανέδειξαν σημαντικά προβλήματα.

Τα προβλήματα

Οι γιατροί που συμμετείχαν στις πρώτες δοκιμές της πλατφόρμας, άρχισαν αμέσως να διαπιστώνουν σοβαρές τεχνικές δυσλειτουργίες και δομικά προβλήματα στον σχεδιασμό του συστήματος. Η βασικότερη καταγγελία της ιατρικής κοινότητας είναι ότι το νέο αυτό σύστημα δεν αποτελεί μια ουσιαστική, επιστημονικά σχεδιασμένη ηλεκτρονική συνταγογράφηση, που θα διευκόλυνε το έργο τους.

Αντίθετα, όπως τονίζουν, πρόκειται για ένα απλό ψηφιακό εργαλείο διεκπεραίωσης, του οποίου η μοναδική λειτουργία είναι να αποστέλλει ηλεκτρονικά τις παραγγελίες των φαρμάκων από τις κλινικές προς τα φαρμακεία των νοσοκομείων. Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα μετατρέπεται σε έναν γραφειοκρατικό μηχανισμό, ο οποίος αντί να εξυπηρετεί, προσθέτει νέα εμπόδια στην ήδη επιβαρυμένη καθημερινότητα των γιατρών.

Τα παραπάνω αναφέρει η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αθηνών – Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ), σε ανακοίνωση, επισημαίνοντας ότι «μέσω αυτής της πλατφόρμας επιχειρείται μια ξεκάθαρη μεταφόρτωση αλλότριων καθηκόντων στην Ιατρική Υπηρεσία κάθε νοσοκομείου». Οι γιατροί καλούνται πλέον να επωμιστούν όχι μόνο επιπλέον γραφειοκρατικές και αμιγώς διοικητικές εργασίες, αλλά –το κυριότερο– τεράστιες ιατρικές και νομικές ευθύνες.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΙΝΑΠ αναρωτιέται τι θα συμβεί εάν ένα απαραίτητο φαρμακευτικό σκεύασμα δεν είναι άμεσα διαθέσιμο στο φαρμακείο του νοσοκομείου, ή όταν η χορήγησή του «δεν εγκρίνεται»;

Οι νοσοκομειακοί γιατροί θέτουν εύλογα ερωτήματα όπως: Από ποιους θα απορρίπτεται ή θα εγκρίνεται η χορήγηση ενός φαρμάκου και με ποια συγκεκριμένα επιστημονικά ή οικονομικά κριτήρια;

Σε περίπτωση που ένας ασθενής υποστεί υποτροπή επειδή δεν έλαβε εγκαίρως τη θεραπεία του λόγω έλλειψης ή μη έγκρισης, ποιος θα φέρει τη νομική και ηθική ευθύνη; Ο γιατρός που έκανε τη συνταγογράφηση ή το σύστημα που την μπλόκαρε;

Οι εκπρόσωποι της ΕΙΝΑΠ χαρακτηρίζουν το νέο σύστημα ως «αυτονόητα ανεφάρμοστο στην πράξη», αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η καθημερινή ιατρική πράξη στους θαλάμους των νοσοκομείων. Κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης πρωινής ή απογευματινής επίσκεψης στους νοσηλευόμενους ασθενείς, ο γιατρός οφείλει να είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στον άνθρωπο που έχει απέναντί του, να τον εξετάζει κλινικά, να αξιολογεί την πορεία της υγείας του και να συζητά μαζί του.

Με τη νέα πλατφόρμα, ο γιατρός υποχρεούται ταυτόχρονα να πληκτρολογεί τις όποιες μεταβολές αποφασίζονται στη φαρμακευτική θεραπεία του ασθενούς σε μια ψηφιακή πλατφόρμα του νοσοκομείου, η οποία διασυνδέεται με την ΗΔΙΚΑ.

Τα ράντζα και η υποστελέχωση

Η διαδικασία αυτή φαντάζει εξαιρετικά δύσκολη, αν όχι αδύνατη, αν αναλογιστεί κανείς την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Οι δραματικές ελλείψεις σε μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και τα ράντζα στους διαδρόμους στα μεγάλα νοσοκομεία, είναι καθημερινό φαινόμενο.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η υποχρέωση του γιατρού να τρέχει από το κρεβάτι του ασθενούς στο πλησιέστερο σταθερό PC για να γράψει ένα φάρμακο, θεωρείται από τους ίδιους εντελώς εκτός πραγματικότητας.

Οι προτάσεις της ΕΙΝΑΠ

Οι νοσοκομειακοί γιατροί ξεκαθαρίζουν ότι δεν τάσσονται κατά της ψηφιοποίησης και της τεχνολογικής προόδου, αλλά κατά της πρόχειρης και γραφειοκρατικής εφαρμογής της. Για το λόγο αυτό, καταθέτουν μια συγκεκριμένη, ρεαλιστική πρόταση που θα μπορούσε να καταστήσει το σύστημα λειτουργικό και ασφαλές.

Όπως επισημαίνουν, αν το υπουργείο Υγείας επιθυμεί πραγματικά την ομαλή μετάβαση στην ηλεκτρονική εποχή, θα έπρεπε να μεριμνήσει για τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό των κλινικών.

Συγκεκριμένα, θεωρούν απαραίτητο να υπάρχουν διαθέσιμες φορητές και κινητές συσκευές, όπως tablets, για κάθε γιατρό που πραγματοποιεί επίσκεψη. Οι συσκευές αυτές θα πρέπει να διαθέτουν μια απόλυτα ασφαλή και γρήγορη σύνδεση στην πλατφόρμα μέσω του εσωτερικού ασύρματου δικτύου (Wi-Fi) του νοσοκομείου. Μόνο με αυτόν τον τρόπο οι ιατρικές οδηγίες και οι τροποποιήσεις των σχημάτων θα μπορούν να καταχωρούνται άμεσα, σε πραγματικό χρόνο, ακριβώς δίπλα στο κρεβάτι του ασθενούς, χωρίς να χάνεται πολύτιμος χρόνος και χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας.

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