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29.10.2026 09:49

Eurobank: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της Eurolife Life Insurance

29.10.2026 09:49
eurobank

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Την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 80% της Eurolife Life ανακοινώνει η Eurobank κατόπιν λήψης των απαιτούμενων εποπτικών εγκρίσεων και πλήρωσης των σχετικών προϋποθέσεων ολοκλήρωσης.

Με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Eurobank κατέχει πλέον το 100% της Eurolife Life, μίας από τις κορυφαίες εταιρείες ασφάλισης ζωής στην Ελλάδα. Η εξαγορά αποτελεί σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική της Eurobank για την ενίσχυση της παρουσίας της στον ασφαλιστικό κλάδο, τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων της και την περαιτέρω ανάπτυξη των τραπεζοασφαλιστικών εργασιών της, αξιοποιώντας την εδραιωμένη θέση της Eurolife Life στην αγορά και το δίκτυο διανομής της.

Η Eurobank ενημερώνει επίσης ότι η πώληση ποσοστού 45% της ERB Asfalistiki Limited, θυγατρικής της στον κλάδο ασφάλισης ζημιών στην Κύπρο, σε συνδεδεμένες εταιρείες της Fairfax, όπως είχε ανακοινωθεί στις 7 Μαΐου 2026, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026, υπό την προϋπόθεση λήψης των υπολειπόμενων εγκρίσεων και πλήρωσης των λοιπών προϋποθέσεων για την ολοκλήρωσή της.

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