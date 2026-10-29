Αεροδρόμιο Αθηνών: Ρεκόρ επιβατών αλλά υποχώρηση κερδών στο εννεάμηνο του 2026 παρά την αύξηση εσόδων

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Αυξημένη επιβατική κίνηση, οριακή άνοδο των εσόδων, αλλά και υποχώρηση της κερδοφορίας κατέγραψε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών στο εννεάμηνο του 2026. Η οικονομική εικόνα του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας αποτυπώνει τη συνέχιση της ισχυρής ταξιδιωτικής ζήτησης, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει τις επιπτώσεις από το λειτουργικό κόστος και τις προσαρμογές των αεροπορικών χρεώσεων.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία, η επιβατική κίνηση στο διάστημα Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου ανήλθε σε 27,3 εκατ. επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση 4,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Παρά την αύξηση των επιβατών, η ενίσχυση των εσόδων ήταν περιορισμένη. Τα συνολικά έσοδα και λοιπά εισοδήματα διαμορφώθηκαν στα 530 εκατ. ευρώ, έναντι 526,9 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, καταγράφοντας άνοδο μόλις 0,6%.

Η διαφοροποίηση μεταξύ της αύξησης των επιβατών και της εξέλιξης των εσόδων συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τις αεροπορικές χρεώσεις.

Ειδικότερα, τα έσοδα από αεροπορικές δραστηριότητες περιορίστηκαν στα 393,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 1%. Αντίθετα, οι μη αεροπορικές δραστηριότητες κινήθηκαν ανοδικά, με τα σχετικά έσοδα να διαμορφώνονται στα 136,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,4%.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη σημασία που αποκτούν για το αεροδρόμιο οι εμπορικές δραστηριότητες, τα καταστήματα, οι υπηρεσίες στάθμευσης και οι υπόλοιπες πηγές εσόδων που δεν συνδέονται άμεσα με τις χρεώσεις προς τις αεροπορικές εταιρείες.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, το προσαρμοσμένο EBITDA υποχώρησε κατά 1,3%, στα 331,2 εκατ. ευρώ, από 335,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Μεγαλύτερη ήταν η υποχώρηση στην τελική γραμμή των αποτελεσμάτων. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 173,5 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 6,6% σε σύγκριση με τα 185,8 εκατ. ευρώ του εννεαμήνου του 2025.

Η διοίκηση συνδέει την εξέλιξη της κερδοφορίας κυρίως με τις επιπτώσεις του ρυθμιστικού μηχανισμού και την εξάντληση του Μεταφερόμενου Ποσού, ενώ σημειώνει ότι η λειτουργική επίδοση παραμένει εντός των βραχυπρόθεσμων στόχων.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα επέκτασης του αεροδρομίου, το οποίο αποτελεί βασικό στοιχείο του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης επιβατικής κίνησης.

Η ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς το «Ελευθέριος Βενιζέλος» συνεχίζει να προσελκύει επιβάτες από το εξωτερικό και να ενισχύει τον ρόλο του στις διεθνείς αεροπορικές συνδέσεις.

Το ζητούμενο για τα επόμενα χρόνια είναι η αύξηση της δυναμικότητας να συνοδευτεί από αντίστοιχη ενίσχυση της αποδοτικότητας, διατηρώντας την ισορροπία μεταξύ των επενδυτικών αναγκών, των λειτουργικών δαπανών και της κερδοφορίας.

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