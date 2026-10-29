Έρευνα Opinion Poll για το ΕΣΥ: Θετική εικόνα για 6 στους 10 ερωτώμενους

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Θετική συνολική εικόνα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αναγνώριση της βελτίωσης των υπηρεσιών του και θετική αξιολόγηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων καταγράφει η πανελλαδική έρευνα της Opinion Poll, σε δείγμα 1.000 ερωτώμενων.

Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη για λογαριαμό του liberal.gr, οι πολίτες που έχουν χρησιμοποιήσει υπηρεσίες του ΕΣΥ τους τελευταίους 12 μήνες αξιολογούν θετικότερα την πρόοδο των υπηρεσιών του σε σύγκριση τόσο με το σύνολο των ερωτώμενων όσο και με εκείνους που δεν είχαν αντίστοιχη πρόσφατη εμπειρία. Συγκεκριμένα, σχεδόν δύο στους τρεις ερωτώμενους, ποσοστό 62,9%, διατυπώνουν θετική ή μάλλον θετική γνώμη για το Εθνικό Σύστημα Υγείας σήμερα, έναντι 36,0% που εκφράζουν αρνητική ή μάλλον αρνητική γνώμη.

Παράλληλα, το 56,5% θεωρεί ότι οι υπηρεσίες του ΕΣΥ έχουν βελτιωθεί πολύ ή αρκετά σε σχέση με πριν από τρία χρόνια. Το 23,6% εκτιμά ότι έχουν παραμείνει ίδιες και το 17,9% ότι έχουν επιδεινωθεί λίγο ή πολύ. Το 76,0% των ερωτώμενων δηλώνει ότι έχει χρησιμοποιήσει υπηρεσία του ΕΣΥ κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Μεταξύ αυτών, το ποσοστό που αναγνωρίζει βελτίωση σε σχέση με πριν από τρία χρόνια ανέρχεται σε 58,7%, έναντι 49,5% μεταξύ όσων δεν χρησιμοποίησαν υπηρεσίες του στο ίδιο διάστημα.

Επιπλέον, στην ερώτηση σύγκρισης της τελευταίας επίσκεψης με προηγούμενες επισκέψεις στο ΕΣΥ, το 50,6% χαρακτηρίζει τις υπηρεσίες καλύτερες, το 36,4% ίδιες και το 12,3% χειρότερες. Θετικές πλειοψηφίες καταγράφονται και για τις πέντε παρεμβάσεις που εξετάζει η έρευνα. Ειδικότερα, οι ερωτώμενοι θεωρούν ότι έχουν συμβάλει στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας, απαντώντας «ναι» ή «μάλλον ναι»:

Τα προγράμματα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων « ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ », σε ποσοστό 88,4%.

», σε ποσοστό 88,4%. Ο ψηφιακός/ηλεκτρονικός φάκελος υγείας , σε ποσοστό 77,3%.

, σε ποσοστό 77,3%. Η ανακαίνιση 80 νοσοκομείων και 156 Κέντρων Υγείας, σε ποσοστό 72,7%.

και 156 Κέντρων Υγείας, σε ποσοστό 72,7%. Τα απογευματινά χειρουργεία στο ΕΣΥ, σε ποσοστό 60,3%.

στο ΕΣΥ, σε ποσοστό 60,3%. Τα μέτρα μείωσης της αναμονής στις εφημερίες των νοσοκομείων («βραχιολάκι»), σε ποσοστό 54,7%.

Το 80,7% θεωρεί ότι οι ψηφιακές υπηρεσίες, όπως η άυλη συνταγογράφηση, το MyHealth και τα ηλεκτρονικά ραντεβού, διευκολύνουν πολύ ή αρκετά την πρόσβαση στο ΕΣΥ. Μεταξύ όσων χρησιμοποίησαν υπηρεσίες του το τελευταίο δωδεκάμηνο, το ποσοστό αυξάνεται σε 82,5%, έναντι 75,1% μεταξύ όσων δεν είχαν πρόσφατη χρήση. Η έρευνα αποτυπώνει έτσι μια πλειοψηφικά θετική αποτίμηση του ΕΣΥ, με ιδιαίτερη αναγνώριση των παρεμβάσεων πρόληψης και ψηφιακής εξυπηρέτησης.

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