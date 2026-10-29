Τζένιφερ Λόρενς: Αμέτρητα σχόλια για την αλλαγή στο πρόσωπό της – «Δεν αναγνωρίζεται, μοιάζει με εντελώς διαφορετικό άνθρωπο» (Video)

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Τη νέα επιχειρηματική της δραστηριότητα μέσα από ένα αφιέρωμα στο περιοδικό The Cut, παρουσίασε η Τζένιφερ Λόρενς στο οποίο μίλησε ανοιχτά για την αισθητική επέμβαση.

Ωστόσο, οι νέες φωτογραφίες της για την παρουσίαση brand ομορφιάς προκάλεσαν συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με κάποιους να σχολιάζουν την αλλαγή στην εμφάνιση του προσώπου της και πολλούς εξ αυτών να επισημαίνουν ότι δυσκολεύτηκαν να την αναγνωρίσουν.

«Ποιος άλλος δεν είχε ιδέα ότι αυτή είναι η Τζένιφερ Λόρενς;» έγραψε κάποιος. «Δεν θα μπορούσα να αναγνωρίσω ότι είναι η Τζένιφερ Λόρενς χωρίς το κείμενο» σχολίασε ένας άλλος.

«Δεν αναγνωρίζεται. Τι έκανε στο πρόσωπό της;» αναρωτήθηκε ένας ακόμη θαυμαστής, ενώ άλλος συνέκρινε την περίπτωση με εκείνη της Τζένιφερ Γκρέι, η οποία είχε δηλώσει ότι η ρινοπλαστική που έκανε επηρέασε την εικόνα της, γράφοντας: «Μοιάζει με εντελώς διαφορετικό άνθρωπο. Όπως όταν η Τζένιφερ Γκρέι έκανε πλαστική στη μύτη της και κανείς δεν ήξερε πια ποια ήταν» και «λυπάμαι γιατί τα μάτια της ήταν φανταστικά».

🇺🇸 The internet went crazy after Jennifer Lawrence appeared looking completely different. It’s a shame women can’t just age with dignity… Writer: Sol https://t.co/fSMJBKbZIX October 28, 2026

Κάποιοι υπέθεσαν ότι η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είχε υποβληθεί σε επέμβαση στα μάτια, ενώ άλλοι αναρωτήθηκαν αν οι φωτογραφίες είχαν υποστεί έντονη επεξεργασία.

Υπήρξαν, ωστόσο, και θετικά σχόλια, με κάποιους να σχολιάζουν ότι πλέον δείχνει νεότερη, ενώ πολλοί επισήμαναν το δικαίωμα του καθενός να κάνει ό,τι θέλει με την εμφάνισή του.

Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο Call Her Daddy Podcast, που δημοσιεύτηκε στο YouTube και στο βίντεο αποτυπώνονται ακόμα πιο καθαρά η εικόνα και το πρόσωπό της.

Η Λόρενς έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τις αισθητικές επεμβάσεις που έχει κάνει. Σε συνέντευξή της στο The New Yorker, έναν χρόνο πριν, είχε αποκαλύψει ότι εξέταζε σοβαρά το ενδεχόμενο να κάνει λίφτινγκ προσώπου, ενώ σε παλαιότερη συνέντευξή της στη Vogue είχε αναφερθεί και στο Botox.

«Δεν μπορώ να κάνω και πάρα πολλά. Χρειάζομαι το πρόσωπό μου να έχει κίνηση. Κάνω baby Botox, αλλά δεν μπορώ να κάνω πολλά» είχε πει, περιγράφοντας τους περιορισμούς που θεωρεί ότι έχει λόγω της δουλειάς της ως ηθοποιού.

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