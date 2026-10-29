ΗΠΑ: Η δημοκρατία στον… βούρκο: Τραμπ και Ομπάμα σε προεκλογικό πόλεμο και οι πολίτες στα όριά τους – Τους στέλνουν SMS με κατηγορίες κατά αντιπάλων

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Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ δεν θυμίζουν πλέον πολιτική αντιπαράθεση, αλλά έναν ατελείωτο διαγωνισμό «λάσπης», φόβου και προσωπικής εξόντωσης.

Οι υποψήφιοι επιτίθενται ο ένας στον άλλον, τα κινητά των ψηφοφόρων δεν σταματούν να χτυπούν και η ουσία της πολιτικής έχει χαθεί κάπου στην… μετάφραση, προκαλώντας έντονο εκνευρισμό στους ψηφοφόρους και των δύο παρατάξεων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα στο Κάνσας, η 35χρονη αγρότισσα Στέφανι Χάζερ η οποία περιγράφει μια καθημερινότητα που έχει καταντήσει αφόρητη: «Δεν περνάει ούτε μία ώρα χωρίς να λάβω γραπτό μήνυμα που να επιτίθεται στον έναν ή στον άλλον υποψήφιο. Έχει γίνει τόσο τοξικό».

Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, φυλλάδια και διαφημίσεις συνθέτουν έναν αδιάκοπο βομβαρδισμό, με τους πολίτες να προσπαθούν μάταια να ξεχωρίσουν την πολιτική θέση από την προπαγάνδα.

Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή Ρότζερ Μάρσαλ και τον Δημοκρατικό πάστορα Άνταμ Χάμιλτον συνοδεύεται από αλληλοκατηγορίες για ψέματα, προσωπικές συμπεριφορές και πολιτικές επιλογές.

Όμως η αγανάκτηση των ψηφοφόρων δεν αφορά μόνο το περιεχόμενο των επιθέσεων, αλλά κυρίως την απουσία ουσιαστικού πολιτικού λόγου. «Θέλω να ξέρω τι θα κάνεις, όχι τι έπρεπε να είχε κάνει ο άλλος ή τι έκανε λάθος», λέει η σερβιτόρα Τζόις Μπράκεν, περιγράφοντας με λίγες λέξεις το αδιέξοδο μιας εκστρατείας που μοιάζει να έχει ξεχάσει για ποιον λόγο υπάρχει.

Όταν η πολιτική γίνεται βούρκος, η αλήθεια είναι το πρώτο θύμα

Η αρνητική διαφήμιση δεν αποτελεί καινούργιο φαινόμενο στην αμερικανική πολιτική, αλλά πλέον μοιάζει να έχει γίνει η βασική της γλώσσα. Όπως εξηγεί ο καθηγητής Πολιτικών Επιστημών Ντον Χάιντερ-Μάρκελ, οι επιθετικές καμπάνιες ξεκίνησαν νωρίτερα και συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Ο στόχος είναι διπλός: να συσπειρωθούν οι υποστηρικτές και να αποθαρρυνθούν οι ψηφοφόροι του αντιπάλου.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο ανησυχητικό όταν οι προσωπικές τραγωδίες μετατρέπονται σε προεκλογικά όπλα. Χαρακτηριστική είναι η διαφήμιση του Ρεπουμπλικάνου Βίβεκ Ραμασουάμι στο Οχάιο, η οποία έφερε στο προσκήνιο την τραυματική οικογενειακή ιστορία της Δημοκρατικής αντιπάλου του, Έιμι Άκτον η οποία είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης στο περιβάλλον της. Η μητέρα της ισχυρίστηκε πως έλεγε ψέματα και ο Ραμασουάμι δεν έχασε την ευκαιρία να το εκμεταλλευτεί προεκλογικά.

Στην ίδια λογική εντάσσεται και η επαναφορά από τον Ντόναλντ Τραμπ του μεταναστευτικού ζητήματος στο Σπρίνγκφιλντ, με αναφορές σε Αϊτινούς μετανάστες. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ισχυριστεί ψευδώς το 2022 ότι μετανάστες έτρωγαν γάτες και σκύλους, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις. Η ανακύκλωση τέτοιων ισχυρισμών δείχνει πόσο αποτελεσματικά μπορεί να εργαλειοποιηθεί ο φόβος, ακόμη κι όταν η πραγματικότητα έχει διαψεύσει την προπαγάνδα.

Τραμπ, Ομπάμα και μια κοινωνία που έχει κουραστεί να διαλέγει στρατόπεδο

Στην πρώτη γραμμή της προεκλογικής μάχης βρίσκονται ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα.

Ο Τραμπ περιοδεύει για να στηρίξει τους Ρεπουμπλικάνους, καθώς η δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής και τον πόλεμο στο Ιράν πιέζει τη δημοτικότητά του. Ο Ομπάμα, από την άλλη, επιχειρεί να κινητοποιήσει τους Δημοκρατικούς, παρουσιάζοντας την εκλογική αναμέτρηση ως ζήτημα αξιών και δημοκρατικής ευθύνης. Καταγγέλλει μια πολιτική εξουσία που ενδιαφέρεται περισσότερο για την επίδειξη ισχύος και την υποτίμηση των άλλων παρά για την κοινωνική πρόοδο.

Η αντιπαράθεση, ωστόσο, δεν περιορίζεται στις ομιλίες και στις τηλεοπτικές εμφανίσεις. Στο Οχάιο, διαδηλωτές υποδέχθηκαν τον Τραμπ με συνθήματα εναντίον του, ενώ η αναφορά στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν προκάλεσε νέα ένταση. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Gallup στα τέλη του 2025, το 69% των Αμερικανών θεωρεί υπερβολικές τις λεκτικές επιθέσεις των Ρεπουμπλικάνων και το 60% πιστεύει το ίδιο για τους Δημοκρατικούς.

Αυτά τα ποσοστά αποτυπώνουν κάτι βαθύτερο από μια απλή εκλογική δυσαρέσκεια: μια κοινωνία εξαντλημένη από τη διαρκή πόλωση, που καλείται να επιλέξει πλευρά χωρίς να αισθάνεται ότι κάποιος ακούει πραγματικά τις ανάγκες της.

Η 82χρονη Νταϊάνα Μάρτιν, από το Κάνσας Σίτι, δεν κρύβει την ανακούφιση που περιμένει να νιώσει όταν τελειώσει η εκστρατεία. «Ανυπομονώ να τελειώσει αυτό», λέει.

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