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29.10.2026 10:50

Ισραήλ: Οι αριθμοί… δεν βγαίνουν για το Λίκουντ του Νετανιάχου και βρήκαν «άλλοθι» – Κατηγορούν Τουρκία και Κατάρ για νοθεία

29.10.2026 10:50
netanyahu

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Το κόμμα Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου φαίνεται να ανακάλυψε δικό του άλλοθι για την απώλεια της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Σύμφωνα με το μπλοκ του Ισραηλινού πρωθυπουργού, το ότι δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τις 61 ψήφους, οφείλεται σε…. πιθανή ξένη παρέμβαση.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, το Λικούντ θεωρεί ότι το Κατάρ και η Τουρκία βρίσκονται πίσω από φερόμενη χρηματοδότηση οργανώσεων που επιδίωκαν να αυξήσουν τη συμμετοχή των Αράβων πολιτών στις εκλογές.

Πρόκειται για καταγγελίες, οι οποίες, ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν συνοδεύονται από δημόσια διαθέσιμα στοιχεία που να τεκμηριώνουν την εμπλοκή των δύο χωρών ή να ενοχοποιούν ηγετικά στελέχη των αραβικών κομμάτων.

Η υπόθεση έχει περάσει ωστόσο στα χέρια της Σιν Μπετ, της ισραηλινής υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας. Ο επικεφαλής της, Νταβίντ Ζίνι, έλαβε εντολή από τον πρόεδρο της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου Νοάμ Σόλμπεργκ, να διερευνήσει υποψίες για ξένη χρηματοδότηση και ενδεχόμενη εκλογική δωροδοκία.

Ο Σόλμπεργκ έκανε λόγο για σοβαρές υποψίες περί αθέμιτης επιρροής στις εκλογές μέσω χρηματοδότησης από ξένους παράγοντες που φέρονται να ενεργούν ενάντια στα συμφέροντα του Ισραήλ.

Ζήτησε, μάλιστα, να ενημερωθεί για τα ευρήματα της έρευνας εντός μίας εβδομάδας. Η εντολή για διερεύνηση, βεβαίως, δεν συνιστά επιβεβαίωση των καταγγελιών.

Η αστυνομία τους διαψεύδει

Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η στάση της ισραηλινής αστυνομίας, η οποία απέρριψε τους ισχυρισμούς του Λικούντ ότι τα αραβικά κόμματα «έκλεψαν» τις εκλογές, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να στηρίζουν αυτούς τους ισχυρισμούς.

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ ζητά συλλήψεις Αράβων πολιτικών και άλλων προσώπων που φέρονται να συνδέονται με χρήματα από το Κατάρ ή με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, εφόσον βεβαίως υπάρχουν νόμιμες βάσεις.

Από την άλλη, ο Γκάντι Άιζενκοτ προειδοποιεί ότι οι καταγγελίες για ξένη παρέμβαση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως πρόσχημα για να επηρεαστεί η ημερομηνία ορκωμοσίας της νέας Κνεσέτ.

Για τον Νετανιάχου, η απώλεια της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας αποτελεί ήδη σοβαρό πολιτικό πλήγμα. Και αν δεν παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία, τότε τα πράγματα θα είναι ακόμη πιο δύσκολα γι΄ αυτόν. Ειδικά αν το Ισραήλ πάει σε δεύτερες εκλογές.

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