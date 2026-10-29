Ισραήλ: Κέρδισε τις εκλογές, αλλά μπορεί να χάσει την κυβέρνηση ο Νετανιάχου; Τα τέσσερα σενάρια και ο παράγοντας Ιράν

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Νικητής χωρίς πλειοψηφία και πρωθυπουργός χωρίς εξασφαλισμένη κυβέρνηση. Αυτό είναι το πολιτικό παράδοξο που αντιμετωπίζει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά τις εκλογές στο Ισραήλ, καθώς η πρωτιά του Λικούντ και του δεξιού συνασπισμού δεν αρκεί για να του εξασφαλίσει νέα θητεία. Το εκλογικό αποτέλεσμα, ωστόσο, δεν προσφέρει ούτε στην αντιπολίτευση έναν εύκολο δρόμο προς την εξουσία. Αντιθέτως, δημιουργεί ένα εξαιρετικά περίπλοκο πολιτικό αδιέξοδο, από το οποίο ο Νετανιάχου ενδέχεται τελικά να βγει κερδισμένος, αξιοποιώντας τις αντιθέσεις μεταξύ των αντιπάλων του.

Με την καταμέτρηση να πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της, ο συνασπισμός του Νετανιάχου συγκεντρώνει περίπου 53 έδρες, η αντιπολίτευση υπό τον Γκάντι Αϊζενκότ 48, ενώ τα αραβικά κόμματα καταγράφουν ιστορική επίδοση με 19 έδρες. Το όριο για τον σχηματισμό κυβέρνησης είναι οι 61 έδρες στην Κνεσέτ των 120 μελών.

Τα τέσσερα σενάρια για την επόμενη κυβέρνηση

Το πρώτο σενάριο είναι ο Νετανιάχου να αναζητήσει τους οκτώ επιπλέον βουλευτές που χρειάζεται, προσελκύοντας κόμματα ή μεμονωμένους βουλευτές από την αντιπολίτευση. Ήδη, σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα, έχει επικοινωνήσει με τους ακροδεξιούς συμμάχους του, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς, επιδιώκοντας να διατηρήσει συμπαγές το στρατόπεδό του.

Το δεύτερο σενάριο αφορά την προσπάθεια του Γκάντι Αϊζενκότ να σχηματίσει κυβέρνηση με τις υπόλοιπες αντιπολιτευόμενες δυνάμεις.Εδώ βρίσκεται και το μεγαλύτερο εμπόδιο: χωρίς τη συμμετοχή ή την κοινοβουλευτική στήριξη αραβικών κομμάτων, η αντιπολίτευση δεν διαθέτει την αναγκαία πλειοψηφία.

Ο Αβίγκντορ Λίμπερμαν έχει αποκλείσει κυβέρνηση μειοψηφίας που θα εξαρτάται από αραβικά κόμματα, ενώ ανάλογες επιφυλάξεις έχουν διατυπώσει και άλλοι ηγέτες της αντιπολίτευσης. Τα αραβικά κόμματα αναδεικνύονται αριθμητικά σε ρυθμιστές, αλλά πολιτικά παραμένουν αποκλεισμένα από τις περισσότερες διαπραγματεύσεις.

Το τρίτο σενάριο είναι μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, ενδεχομένως με συμμετοχή Νετανιάχου και Αϊζενκότ. Πρόκειται για εξαιρετικά δύσκολη επιλογή, καθώς ο Αϊζενκότ έχει αποκλείσει να υπηρετήσει υπό τον Νετανιάχου. Ωστόσο, σύμφωνα με το Times of Israel, ο Λίμπερμαν φέρεται να εξετάζει μια τέτοια διέξοδο, γεγονός που αποτυπώνει τις πιέσεις για υπέρβαση του αδιεξόδου.

Το τέταρτο σενάριο είναι η αποτυχία όλων των διαπραγματεύσεων και η προκήρυξη νέων εκλογών, με τον Νετανιάχου να παραμένει στο μεταξύ υπηρεσιακός πρωθυπουργός.

Ο ρόλος του Χέρτζογκ, οι εκκρεμείς ψήφοι και ο παράγοντας Τραμπ

Το επόμενο βήμα ανήκει στον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ, ο οποίος, μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων, θα αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον πολιτικό που θεωρεί πιθανότερο να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Ο πρώτος εντολοδόχος διαθέτει 28 ημέρες, με δυνατότητα παράτασης έως 14 ημερών. Σημαντική εκκρεμότητα αποτελεί η καταμέτρηση περίπου 480.000 ειδικών ψήφων, των λεγόμενων «διπλών φακέλων», κυρίως στρατιωτικών, διπλωματών και άλλων κατηγοριών ψηφοφόρων. Η κατανομή τους μπορεί να μεταβάλει την τελική εικόνα των εδρών.

Παράλληλα, αναδεικνύεται ένας ακόμη, εξαιρετικά επικίνδυνος παράγοντας: η πιθανότητα νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης με το Ιράν. Ο Νετανιάχου επαναφέρει ήδη την ιρανική απειλή στο επίκεντρο των παρεμβάσεών του, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ μιλά για ανάγκη ολοκλήρωσης των στρατιωτικών στόχων απέναντι στην Τεχεράνη. Πληροφορίες αμερικανικών μέσων για ενδεχόμενη νέα επίθεση εντείνουν την αβεβαιότητα. Δεν υπάρχει, πάντως, επιβεβαιωμένη απόφαση για συγκεκριμένο χτύπημα.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αλλάξει δραματικά το πολιτικό περιβάλλον, ενισχύοντας τις πιέσεις για κυβέρνηση εθνικής ενότητας ή παρατείνοντας την πολιτική εκκρεμότητα. Δεν σημαίνει όμως ότι μια στρατιωτική επιχείρηση θα ανέστελλε αυτομάτως τις συνταγματικές διαδικασίες.

Το κρίσιμο για τον Νετανιάχου είναι ότι εξακολουθεί να ελέγχει την πρωθυπουργία, την ώρα που οι αντίπαλοί του αδυνατούν να συμφωνήσουν σε κοινή κυβερνητική λύση. Μπορεί, επομένως, να μην έχει κερδίσει την πλειοψηφία, αλλά να παραμείνει στην εξουσία χάρη στην αδυναμία των αντιπάλων του να τον απομακρύνουν. αι αυτό ίσως αποδειχθεί το σημαντικότερο αποτέλεσμα των ισραηλινών εκλογών.

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