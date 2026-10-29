Το απόγευμα στα ATM οι δικαιούχοι του ΟΠΕΚΑ – Ποια επιδόματα πληρώνονται (video)

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Ώρα πληρωμών για τους δικαιούχους των επιδομάτων κοινωνικής αλληλεγγύης από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Πιο αναλυτικά, η προγραμματισμένη ημερομηνία καταβολής για τον Οκτώβριο είναι η Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.

Ωστόσο, οι δικαιούχοι αναμένεται να μπορούν να δουν τα χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και στα ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.

Η ακριβής ώρα εμφάνισης των ποσών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την τράπεζα.

Στις προγραμματισμένες καταβολές περιλαμβάνονται:

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ).

Το Επίδομα Στέγασης, γνωστό και ως επίδομα ενοικίου .

. Το Επίδομα Γέννησης.

Τα προνοιακά αναπηρικά επιδόματα.

Το επίδομα ομογενών.

Η σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Άλλες προνοιακές παροχές που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα πληρωμών.

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