Στα 114 δολάρια το Brent, κάτω από τα 100 ευρώ υποχωρεί το φυσικό αέριο μετά το ράλι

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Ελαφρώς πτωτικά κινούνται στη συνεδρίαση της Πέμπτης (29.10.2026) οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού ερίου μετά τις ελπίδες που καλλιέργησαν για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή κάποιες νέες διπλωματικές ενέργειες.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου τύπου Brent υποχωρούν προς τα επίπεδα των 114 ευρώ ανά βαρέλι, απομακρυνόμενες από τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων ετών, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις νέες διπλωματικές προσπάθειες για την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ανάλογη είναι η κίνηση του αμερικανικού τύπου αργού WTI που υποχωρεί προς τα 101 δολάρια το βαρέλι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, επικοινώνησε με τον Ιρανό αξιωματούχο εθνικής ασφάλειας, Μοχσέν Ρεζαΐ, ενώ ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μέσω διαμεσολαβητών, εκφράζοντας ωστόσο αβεβαιότητα ως προς την έκβασή τους.

Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, επανέλαβε επίσης ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή σε διπλωματικές λύσεις.

Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρά την υποχώρηση, το αργό πετρέλαιο Brent έχει καταγράψει άνοδο άνω του 17% αυτόν τον μήνα, λόγω της κλιμάκωσης των συγκρούσεων που εμπλέκουν τη Σαουδική Αραβία και τις δυνάμεις των Χούθι -που υποστηρίζονται από το Ιράν- καθώς και εξαιτίας των συνεχιζόμενων απειλών κατά της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Ωστόσο, οι ροές ενέργειας από την περιοχή έχουν πλέον ανακάμψει, φτάνοντας σε επίπεδα κοντά σε εκείνα που είχαν καταγραφεί πριν από την έναρξη του πολέμου.

Κάτω από τα 100 ευρώ υποχωρεί το φυσικό αέριο

Την ίδια στιγμή φαίνεται να αποκλιμακώνονται και οι τιμές του φυσικού αερίου μετά το χθεσινό ράλι πάνω από τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη υποχωρούν στην περιοχή των 98 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αφού στην προηγούμενη συνεδρίαση είχαν κάνει νέο ρεκόρ, στα υψηλότερα επίπεδα από τον Δεκέμβριο του 2022.

Η πρόσφατη άνοδος των τιμών αποδίδεται στην αυξημένη ζήτηση για θέρμανση, στα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη και στις ανησυχίες για νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Οι τιμές έχουν υπερτριπλασιαστεί από το ξέσπασμα του πολέμου, καθώς οι διαταραχές στις μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ ανέκοψαν τις παραδόσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από διάφορες πηγές, κυρίως από το Κατάρ.

Η εξέλιξη αυτή ανάγκασε την Ευρώπη να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις, ενώ παράλληλα δυσχέρανε τις προσπάθειες αναπλήρωσης των αποθεμάτων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Σήμερα (29.10.2026) οι ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου είναι καλυμμένες κατά 74,96%, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από τα ιστορικά επίπεδα.

Παράλληλα, οι προβλέψεις για ψυχρότερο καιρό στη βορειοδυτική Ευρώπη τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να ενισχύσουν τη ζήτηση για θέρμανση, ενώ πιθανά κύματα ψύχους σε περιοχές της Ασίας ενδέχεται να εντείνουν περαιτέρω τον ανταγωνισμό για τα διαθέσιμα φορτία.

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