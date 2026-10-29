«Παγίδα» στις αυξήσεις συντάξεων του 2027: Γιατί 506.000 δικαιούχοι κινδυνεύουν να λάβουν λιγότερα παρά την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς

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Νέο κύμα αντιδράσεων από το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ). Αποκαλύπτει τις «αλχημείες» στον τρόπο υπολογισμού των αυξήσεων, τη διπλή επιβάρυνση από τη φορολόγηση και τη σωρευτική υστέρηση της τελευταίας τετραετίας.

Σε νέα σοβαρή καταγγελία προχωρά το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ), αμφισβητώντας στην πράξη τις κυβερνητικές εξαγγελίες για πλήρη αποκατάσταση των συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου 2027. Σύμφωνα με τις διαδοχικές παρεμβάσεις του Δικτύου, πάνω από 506.000 συνταξιούχοι θα δουν μικρότερες αυξήσεις στις αποδοχές τους από αυτές που περιμένουν, εξαιτίας της τεχνικής μεθοδολογίας με την οποία σχεδιάζεται να εφαρμοστεί η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

Το «μυστικό» στη βάση υπολογισμού των αυξήσεων

Παρότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι η προσωπική διαφορά καταργείται οριστικά από το 2027, το ΕΝΔΙΣΥ αποκαλύπτει ότι το ποσό αυτό δεν θα ενσωματωθεί στη συντάξιμη βάση πάνω στην οποία υπολογίζεται η ετήσια αύξηση.

Συγκεκριμένα:

Η προβλεπόμενη αύξηση, που εκτιμάται περίπου στο 2,8% για το 2027 , θα υπολογίζεται μόνο στο άθροισμα της Εθνικής και της Ανταποδοτικής σύνταξης .

, θα υπολογίζεται . Το ποσό της προσωπικής διαφοράς εξαιρείται από την αύξηση , ιδιαίτερα όταν αυτό υπερβαίνει τα 50 ευρώ .

, ιδιαίτερα όταν αυτό υπερβαίνει τα . Το αποτέλεσμα: Ο συνταξιούχος δεν θα λάβει το 2,8% στο συνολικό μικτό ποσό που εισπράττει κάθε μήνα μαζί με την προσωπική διαφορά, με αποτέλεσμα την εκ νέου απώλεια εισοδήματος.

Πρακτικό παράδειγμα: Πού χάνονται τα χρήματα;

Για να γίνει κατανοητός ο μηχανισμός της απώλειας, ας δούμε την περίπτωση ενός συνταξιούχου που λαμβάνει 1.000 ευρώ ως κύρια σύνταξη (Εθνική και Ανταποδοτική) και 200 ευρώ ως προσωπική διαφορά, δηλαδή συνολικό μικτό εισόδημα 1.200 ευρώ τον μήνα.

Με βάση την πλήρη αύξηση 2,8% επί του συνολικού ποσού των 1.200 ευρώ, ο συνταξιούχος θα έπρεπε να λάβει αύξηση 33,6 ευρώ τον μήνα.

Στην πράξη όμως, σύμφωνα με την καταγγελία του Δικτύου, η αύξηση 2,8% θα υπολογιστεί μόνο στα 1.000 ευρώ της κύριας σύνταξης, δίνοντας αύξηση 28 ευρώ τον μήνα.

Αυτό σημαίνει ότι ο συνταξιούχος χάνει:

5,6 ευρώ κάθε μήνα

67,2 ευρώ σε ετήσια βάση

Και αυτό αποκλειστικά και μόνο επειδή η προσωπική διαφορά μένει εκτός της βάσης υπολογισμού.

Η «παράδοξη» φορολόγηση της προσωπικής διαφοράς

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει το ΕΝΔΙΣΥ και στη φορολογική μεταχείριση της προσωπικής διαφοράς, κάνοντας λόγο για δύο διαφορετικά «μέτρα και σταθμά»:

Στις αυξήσεις: Η προσωπική διαφορά αντιμετωπίζεται ως «ξένο σώμα» και δεν προσμετράται στη βάση υπολογισμού της ετήσιας αύξησης.

Η προσωπική διαφορά αντιμετωπίζεται ως και δεν προσμετράται στη βάση υπολογισμού της ετήσιας αύξησης. Στην Εφορία: Το ίδιο ακριβώς ποσό συνυπολογίζεται κανονικά στο φορολογητέο εισόδημα.

Με βάση τους υπολογισμούς του Δικτύου, για μια μέση προσωπική διαφορά 200 ευρώ τον μήνα, η φορολογική επιβάρυνση που αντιστοιχεί σε αυτό το ποσό μπορεί να φτάνει κατά μέσο όρο τα 39 ευρώ τον μήνα ή 468 ευρώ ετησίως.

Η συνταξιουχική οργάνωση ζητά την άμεση εξαίρεση του ποσού από τη φορολόγηση, εφόσον αυτό δεν ενσωματώνεται πλήρως στις συντάξιμες αποδοχές.

Η «μαύρη τρύπα» της τετραετίας 2023–2026

Το ΕΝΔΙΣΥ υπενθυμίζει ότι οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά έχουν ήδη υποστεί σημαντικές απώλειες τα τελευταία χρόνια.

Ενώ οι υπόλοιποι συνταξιούχοι έλαβαν αθροιστικά αυξήσεις 15,65% την τετραετία 2023–2026, όσοι διατηρούσαν προσωπική διαφορά είδαν τις αυξήσεις αυτές να συμψηφίζονται μερικώς ή ολικώς.

Οι αυξήσεις της τετραετίας αναλυτικά:

2023: 7,75%

7,75% 2024: 3,1%

3,1% 2025: 2,4%

2,4% 2026: 2,4%

Χαρακτηριστικά, το 2023 πάνω από 1,1 εκατομμύριο συνταξιούχοι δεν είδαν πραγματική αύξηση λόγω συμψηφισμού, ενώ το 2026 περίπου 670.000 συνταξιούχοι έλαβαν αύξηση μόλις 1,2% αντί για 2,4%.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της οργάνωσης, η σωρευτική υστέρηση των αυξήσεων φτάνει το 14,45% για όλη την τετραετία.

Αίτημα για νομοθετική παρέμβαση

Το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων υπογραμμίζει ότι ζητά από το 2016 την πλήρη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και την καταβολή των αυξήσεων σε όλους τους συνταξιούχους χωρίς συμψηφισμούς.

Με αφορμή τις αλλαγές που δρομολογούνται για το 2027, καλεί τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως να προχωρήσουν σε άμεση τροποποίηση του άρθρου 265 του νόμου 5259/2026.

Το Δίκτυο ζητά νομοθετική διόρθωση πριν από την εφαρμογή των αυξήσεων, ώστε η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς να μεταφραστεί σε πραγματική και ακέραιη ενίσχυση του εισοδήματος για το σύνολο των 506.000 δικαιούχων.

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