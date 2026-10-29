Grecotel: Επένδυση 20 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση του ιστορικού Filoxenia και ενίσχυση της Καλαμάτας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μια επένδυση ύψους 20 εκατ. ευρώ ολοκλήρωσε η Grecotel στην Καλαμάτα, με την πλήρη ανακαίνιση του ιστορικού ξενοδοχείου Filoxenia, ενισχύοντας την παρουσία της στη Μεσσηνία και αναβαθμίζοντας ένα από τα παλαιότερα τουριστικά ακίνητα της περιοχής. Η επαναλειτουργία της ανανεωμένης μονάδας σηματοδοτεί την προσπάθεια του ομίλου να αξιοποιήσει υφιστάμενες ξενοδοχειακές υποδομές, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τα επίσημα εγκαίνια του ανακαινισμένου Filoxenia Kalamata πραγματοποιήθηκαν παρουσία του ιδρυτή της Grecotel, Νίκου Δασκαλαντωνάκη, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και προσκεκλημένων από την επιχειρηματική και κοινωνική ζωή της περιοχής.

Η επένδυση αφορά συνολικά 162 δωμάτια και σουίτες, από τα οποία 95 είναι δωμάτια και 67 σουίτες. Το σύνολο των χώρων φιλοξενίας ανακαινίστηκε, ενώ σημαντικές παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις και στους κοινόχρηστους χώρους.

Ιδιαίτερο στοιχείο της αναβάθμισης αποτελεί η σύνδεση της νέας αρχιτεκτονικής και αισθητικής ταυτότητας με την ιστορία και την παράδοση της Μεσσηνίας.

Στο ξενοδοχείο έχουν ενσωματωθεί έργα Ελλήνων καλλιτεχνών, μεταξύ των οποίων και δημιουργών από την περιοχή, ενώ οι παρεμβάσεις στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους επιχειρούν να αναδείξουν το φυσικό περιβάλλον του Μεσσηνιακού κόλπου.

Η επένδυση περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία του Olive Club, το οποίο φιλοξένησε την επίσημη εκδήλωση εγκαινίων.

Το Filoxenia διαθέτει μακρά παρουσία στην τοπική τουριστική αγορά, καθώς η ιστορία του ξεκινά από το 1951, όταν λειτούργησε ως Kalamata Xenia Motel.

Η αναβάθμισή του εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση επαναξιοποίησης ιστορικών ξενοδοχειακών μονάδων, οι οποίες διαθέτουν προνομιακές τοποθεσίες αλλά χρειάζονται σημαντικά κεφάλαια για να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Για τη Grecotel, η επένδυση αποτελεί μια ακόμη κίνηση ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου της στην ελληνική αγορά, με έμφαση σε προορισμούς που συνδυάζουν τουριστικό ενδιαφέρον, φυσικό περιβάλλον και πολιτιστική ταυτότητα.

Η Καλαμάτα συγκεντρώνει τα τελευταία χρόνια αυξημένο ενδιαφέρον για τουριστικές επενδύσεις, καθώς διαθέτει υποδομές, αεροπορική πρόσβαση και δυνατότητες ανάπτυξης διαφορετικών μορφών τουρισμού.

Σημαντική είναι και η διάσταση της απασχόλησης. Σύμφωνα με τον όμιλο, το σύνολο του προσωπικού του Filoxenia προέρχεται από την ευρύτερη περιοχή, γεγονός που συνδέει τη λειτουργία της μονάδας με την τοπική οικονομία.

Η επένδυση των 20 εκατ. ευρώ δεν αφορά την κατασκευή ενός νέου ξενοδοχείου, αλλά την αναβάθμιση υπάρχοντος περιουσιακού στοιχείου. Πρόκειται για μια επιλογή που μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της μονάδας, αξιοποιώντας την ήδη αναγνωρίσιμη θέση της στην αγορά.

Το επόμενο διάστημα, το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στην εμπορική πορεία του ανακαινισμένου ξενοδοχείου και στην ικανότητά του να προσελκύσει επισκέπτες υψηλότερης δαπάνης, ενισχύοντας παράλληλα την τουριστική δραστηριότητα της Καλαμάτας.

Διαβάστε επίσης:

Ευβοϊκή Ζύμη: Από τα παραδοσιακά ζυμαρικά στην ανάπτυξη μιας ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων με εξαγωγική παρουσία

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ και ΑΒ Βασιλόπουλος: Κοινή πρωτοβουλία για την ανακύκλωση λαμπτήρων με επιβράβευση των καταναλωτών

Εθνική Ασφαλιστική: Ο Νίκος Γκάλης στο πλευρό του Δημήτρη Μαζαράκη σε μια ξεχωριστή εταιρική εκδήλωση