Ενεργειακός εφιάλτης: Πάνω από τα 100 ευρώ/MWh το φυσικό αέριο στην Ευρώπη – Συνεδριάζουν οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ

Takeaways by to pontiki AI Το συμβόλαιο αναφοράς για το φυσικό αέριο στην Ευρώπη έφτασε τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα, λόγω των διαταραχών στις ναυτιλιακές μεταφορές από τη Μέση Ανατολή.

Η περιορισμένη προσφορά φυσικού αερίου και η αυξημένη ζήτηση ενόψει του χειμώνα έχουν οδηγήσει σε σημαντική άνοδο των τιμών χονδρικής, επηρεάζοντας άμεσα τη βιομηχανία και τους καταναλωτές.

Αναλυτές προβλέπουν παρατεταμένη περίοδο υψηλών τιμών, καθώς η Ευρώπη καλείται να αναπληρώσει τα αποθέματα φυσικού αερίου που βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Οι υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδριάζουν για να συζητήσουν την ενεργειακή ασφάλεια και προτάσεις για τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

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Το συμβόλαιο αναφοράς για το φυσικό αέριο στην Ευρώπη άγγιξε τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh), καθώς οι διαταραχές στις ναυτιλιακές μεταφορές υγροποιημένου φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή διατηρούν την προσφορά περιορισμένη εν όψει του χειμώνα, ενώ οι καταναλωτές και η βιομηχανία νιώθουν το βάρος των υψηλών τιμών ενέργειας.

Οι τιμές έχουν ανέλθει στα υψηλότερα επίπεδα του 2022, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει κλιμακωθεί, και τώρα διαπραγματεύονται περίπου στο τριπλάσιο των επιπέδων που ίσχυαν πριν από τον πόλεμο με το Ιράν. Ο πόλεμος κατά του Ιράν υπό την ηγεσία των ΗΠΑ έχει αυξήσει το κόστος του πετρελαίου, των καυσίμων μεταφοράς, του φυσικού αερίου, της ηλεκτρικής ενέργειας και των τροφίμων. Αναλυτές και ειδικοί του κλάδου προβλέπουν τουλάχιστον ένα ακόμη έτος υψηλών τιμών φυσικού αερίου, ακόμη και αν ο πόλεμος επιλυθεί και ο χειμώνας αποδειχθεί ήπιος, καθώς η Ευρώπη θα χρειαστεί να αναπληρώσει τα αποθέματα φυσικού αερίου που έχουν πέσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Το ολλανδικό συμβόλαιο πρώτου μήνα στον κόμβο TTF διαπραγματεύτηκε στα 100 ευρώ ανά MWh την Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο περίπου 4% σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση, σύμφωνα με στοιχεία του Intercontinental Exchange. Οι υψηλές χονδρικές τιμές του φυσικού αερίου μετακυλίονται στους λογαριασμούς φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας των καταναλωτών και της βιομηχανίας, καθώς οι μονάδες που λειτουργούν με φυσικό αέριο καθορίζουν συνήθως την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις περιόδους υψηλότερης ζήτησης.

Το γερμανικό συμβόλαιο βασικού φορτίου για το επόμενο έτος αυξήθηκε κατά 1,7% στα 159,30/MWh, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2023, ενώ το αντίστοιχο γαλλικό συμβόλαιο βρισκόταν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν δύο ετών, στα 122,50/MWh. Η Ευρώπη έχει εισέλθει στην περίοδο αναγκών θέρμανσης, κατά την οποία η ζήτηση είναι συνήθως υψηλότερη, με τα αποθέματα φυσικού αερίου να βρίσκονται σχεδόν στο 75% της πληρότητάς τους και τα γερμανικά γύρω στο 60%, σημαντικά χαμηλότερα από πέρυσι.

Ευπάθεια

«Καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, η Ευρώπη διαθέτει μικρότερο απόθεμα ασφαλείας από ό,τι απαιτείται και λιγότερες επιλογές για την ταχεία αντικατάσταση διαταραγμένων εφοδιαστικών ροών. Οι εισαγωγές ΥΦΑ της ηπείρου ήταν κατά 30% χαμηλότερες από πέρυσι για την εβδομάδα που έληξε στις 9 Οκτωβρίου, και ενώ ο ήπιος καιρός έχει κρατήσει τη ζήτηση για θέρμανση σε χαμηλά επίπεδα, οι θερμοκρασίες από μόνες τους δεν μπορούν να αντιστρέψουν την ευπάθεια που αντιμετωπίζει η ήπειρος», δήλωσε ο Μάθιου Ούτινγκ, αναλυτής φυσικού αερίου και ΥΦΑ στη Rystad Energy.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της νορβηγικής εταιρείας παραγωγής φυσικού αερίου Equinor δήλωσε την Τετάρτη ότι η Ευρώπη ενδέχεται να αντιμετωπίσει μια ακόμη απότομη άνοδο στις τιμές του φυσικού αερίου, εάν ο κρύος καιρός ενισχύσει τη ζήτηση αργότερα αυτόν τον χειμώνα. Η υψηλότερη τιμή του φυσικού αερίου στο TTF ήταν περίπου 340 ευρώ τον Αύγουστο του 2022, οπότε, αν και η τρέχουσα κρίση δεν έχει οδηγήσει ακόμη τις τιμές σε τόσο υψηλά επίπεδα, το όριο των 100 ευρώ παραμένει αρκετά σημαντικό για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, ενώ θα επηρεαστούν και οι λογαριασμοί των καταναλωτών.

Κλάδοι όπως η χημική βιομηχανία, τα λιπάσματα και η χαλυβουργία εξαρτώνται από το φυσικό αέριο ως καύσιμο ή πρώτη ύλη, και ορισμένες εταιρείες έχουν μειώσει την παραγωγή τους. Πολλές από αυτές αγοράζουν σε τιμές χονδρικής ή κοντά σε αυτές, οπότε η επίδραση στο κόστος είναι άμεση. Για τους καταναλωτές, οι συμβάσεις λιανικής ακολουθούν με καθυστέρηση τις τιμές χονδρικής, οπότε το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης στους λογαριασμούς θα γίνει αισθητό το 2027. Στη Βρετανία, οι λογαριασμοί αναμένεται να αυξηθούν εκ νέου τον Ιανουάριο, ενώ οι γερμανικές τιμές φυσικού αερίου για τους νέους πελάτες έχουν ήδη αυξηθεί κατά 55% φέτος.

Σύνοδος Υπουργών Ενέργειας

Υπό αυτές τις συνθήκες, συνεδιάζει σήμερα το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, με ατζέντα την ενεργειακή ασφάλεια καθώς οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου καλπάζουν, με τις εχθροπραξίες να πλήττουν διυλιστήρια και να παρεμποδίζουν τις ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω της Μαύρης Θάλασσας, της Ερυθράς Θάλασσας και του Στενού του Ορμούζ. Επίσης, θα συζητήσουν μια πρόταση της Επιτροπής για περικοπές λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος μέσω μεταρρυθμίσεων φόρων και τελών δικτύου, όπως π.χ. φορολογώντας την ηλεκτρική ενέργεια με χαμηλότερο συντελεστή από ότι το φυσικό αέριο.

Προσερχόμενος στο Συμβούλιο, ο Έλληνας ΥΠΕΝ, Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε ότι «συζητούμε για την ενεργειακή ασφάλεια τον χειμώνα που έρχεται, τις χρεώσεις δικτύων και τους ευρωπαϊκούς στόχους μετά το 2030. Η θέση της Ελλάδας είναι σαφής. Χρειαζόμαστε την αναγκαία ευελιξία μέσα στο πλαίσιο της ρήτρας διαφυγής για να λάβουμε τώρα στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης. Μέτρα που θα μειώσουν το κόστος της ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Και έτσι θα στηρίξουν ουσιαστικά τους πολίτες».

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