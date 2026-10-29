Ανακαίνιση Κατοικίας: Άνοιξε η πλατφόρμα για 14.000 κλειστά σπίτια – Ποιοι δικαιούνται επιδότηση έως 36.000 ευρώ

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Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», με τους ιδιοκτήτες περίπου 14.000 κλειστών ακινήτων που διαθέτουν Βεβαίωση Επιλεξιμότητας να μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης.

Η υποβολή γίνεται στο anakainisi.tee.gov.gr με κωδικούς TAXISnet και ολοκληρώνεται στις 11 Ιανουαρίου 2027. Εφόσον εξαντληθούν οι διαθέσιμοι πόροι, καθοριστικό ρόλο θα παίξει η ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Η πρώτη φάση αφορά κλειστές κατοικίες και όχι ακίνητα που χρησιμοποιούνται ήδη. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα με πλήρη κυριότητα ή επικαρπία τουλάχιστον 20%, ενώ η ψιλή κυριότητα δεν αρκεί. Για κάθε ακίνητο απαιτείται ξεχωριστή βεβαίωση και, όπου υπάρχουν συνιδιοκτήτες, οι απαραίτητες συναινέσεις.

Τα ακίνητα πρέπει να έχουν παραμείνει αχρησιμοποίητα το 2024 και το 2025, να είναι νόμιμα, να έχουν οικοδομική άδεια έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990 ή αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο και επιφάνεια έως 120 τ.μ. Για τρίτεκνους και πολύτεκνους που θα κατοικήσουν οι ίδιοι στο ακίνητο, το όριο αυξάνεται στα 150 τ.μ.

Πόση είναι η επιδότηση και ποιες εργασίες καλύπτονται

Η επιχορήγηση για τις εργασίες φτάνει έως τις 36.000 ευρώ, με πρόσθετη κάλυψη υποστηρικτικών υπηρεσιών έως 2.500 ευρώ. Το βασικό ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 80% για την πρώτη εισοδηματική κατηγορία και 70% για τη δεύτερη, με δυνατότητα προσαύξησης έως 95% και 85%, αντίστοιχα.

Οι παρεμβάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση τουλάχιστον μίας ενεργειακής κατηγορίας. Από τον επιλέξιμο προϋπολογισμό, το 20%-40% πρέπει να αφορά ενεργειακές εργασίες.

Τι χρειάζεται για την αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν το Σχέδιο Παρεμβάσεων, με αναλυτική περιγραφή των εργασιών και του κόστους, καθώς και τις απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις και τα δικαιολογητικά. Ο προϋπολογισμός χρειάζεται προσεκτική εκτίμηση, καθώς δεν επιτρέπεται να αυξηθεί το συνολικό κόστος παρεμβάσεων που δηλώθηκε αρχικά.

Το πρώτο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου μπορούν να υποβληθούν εντός τριών μηνών από τον χαρακτηρισμό της αίτησης ως αρχικά επιλέξιμης.

Μετά την ανακαίνιση, το ακίνητο πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως ιδιοκατοικούμενη κατοικία ή να εκμισθωθεί ως κύρια κατοικία για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Η βραχυχρόνια μίσθωση απαγορεύεται. Για διευκρινίσεις λειτουργεί η τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης 2182182918.

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